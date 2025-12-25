به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه کمیته پشتیبانی اعتکاف استان در رشت با بیان اینکه اعتکاف یکی از سنت‌های اصیل اسلامی است که ۹ بار در قرآن کریم به آن اشاره شده، اظهار کرد: این سنت از زمان پیامبر اکرم (ص) تاکنون نقش مهمی در خودسازی فردی و ارتقای معنویت اجتماعی ایفا کرده است.

مسئول کمیته پشتیبانی اعتکاف استان گیلان افزود: اعتکاف امسال در سطح استان و شهرستان‌ها از ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه و هم‌زمان با سالروز شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت روحیه معنوی در میان جوانان و نوجوانان، همکاری مردم را مهم‌ترین رویکرد اعتکاف دانست و گفت: هرچه حضور و مشارکت مردم در برگزاری اعتکاف پررنگ‌تر باشد، این حرکت معنوی از خیر و برکت بیشتری برخوردار خواهد شد و لازم است این رویکرد به‌صورت جدی در سطح استان و شهرستان‌ها فرهنگ‌سازی شود.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه اعتکاف باید به‌عنوان یک نهاد مردمی اما هماهنگ با نظام اسلامی ساماندهی شود، تصریح کرد: نقش مساجد، ائمه جماعات، هیئت‌امنای مساجد، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالان محلی باید به‌صورت شفاف مشخص باشد و اجرای برنامه‌ها بر اساس رویکرد محله‌محور دنبال شود.

وی از ضرورت تفکیک نقش دولت و مردم در برگزاری اعتکاف گفت و اظهار کرد: نقش دستگاه‌های دولتی حمایت و تسهیل‌گری است و از تصدی‌گری باید پرهیز شود

مسئول کمیته پشتیبانی اعتکاف استان افزود: تجربه نشان داده هر زمان امور به مردم واگذار شده، نتایج موفق‌تری حاصل شده است.

وی با بیان اینکه الگوبرداری از حرکت‌های عظیم مردمی همچون پیاده‌روی اربعین می‌تواند راهگشا باشد، گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت داوطلبانه زمینه‌ساز توسعه کمی و کیفی اعتکاف در سطح استان و شهرستان‌ها خواهد بود.

سرهنگ حسینی با اشاره به آمار سال گذشته گیلان و کسب رتبه پنجم کشوری، گفت: بیش از ۱۱ هزار معتکف در سطح استان حضور داشتند که حدود ۷ هزار نفر از آن‌ها دانش‌آموزان بودند.

وی افزود: در اعتکاف امسال، ثبت‌نام‌ها به‌صورت غیرمتمرکز و مسجدمحور در سطح شهرستان‌ها انجام شود و آمار نهایی به‌صورت تجمیعی در سطح استان جمع‌بندی و اعلام گردد.