تحویل پیکر عامل عملیات ضد صهیونیستی گذرگاه کرامه به اردن

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رژیم صهیونیستی بامداد امروز پیکر «عبدالمطلب القیسی» شهروند اردنی و عامل عملیات مسلحانه ضد صهیونیستی در گذرگاه کرامه را پس از ماه‌ها توقیف، به طرف اردنی تحویل داد. ساعاتی پس از انتقال پیکر، مراسم تشییع او با حضور گسترده شهروندان اردنی برگزار شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، این اقدام با تصمیم مقامات سیاسی تل آویو و پس از گذشت حدود سه ماه از عملیات صورت گرفت. گذرگاه کرامه (اللنبی) تنها دو هفته پیش از این واقعه بازگشایی شده بود.

در جریان عملیات مسلحانه عبدالمطلب القیسی که در ۱۸ سپتامبر گذشته رخ داد، دو نظامی صهیونیست کشته شدند. رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که القیسی، که راننده کامیون حامل کمک‌های انسانی به غزه بود، در زمان حضور در گذرگاه با استفاده از سلاح کمری و سلاح سرد به نیروهای اسرائیلی مستقر در محل حمله کرد. در نهایت، وی با شلیک نیروهای امنیتی حاضر در گذرگاه به شهادت رسید.