«زامیر»: عملیات نزدیک مرز اردن یک اتفاق خطرناک بود

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به عملیات ضد صهیونیستی در نزدیکی مرزهای اردن و فلسطین اشغالی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از محل اجرای عملیات ضدصهیونیستی در گذرگاه الکرامه اعتراف کرد که این عملیات یک اتفاق خطرناک و سخت بوده است.

وی همچنین بر لزوم محافظت از همکاری‌های راهبردی میان رژیم صهیونیستی و اردن برای ممانعت از وقوع عملیات‌های مشابه تاکید کرد.

روز گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در نتیجه تیراندازی ۳ جوان عرب در گذرگاه الکرامه در مرز فلسطین اشغالی و اردن، یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید.

منابع صهیونیستی پیش از این از زخمی شدن دو نظامی صهیونیست در این تیراندازی خبر داده بودند.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عامل تیراندازی با یک کامیون که حامل کمک‌های بشردوستانه از اردن بود، وارد منطقه مرزی شده و به سمت نظامیان صهیونیست شلیک کرد.

