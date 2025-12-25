یک نماینده مجلس: نیم همت اعتبار برای آبرسانی به جنوب تهران جذب شد

سید علی یزدی‌خواه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های چندساله برای حل مشکل آب شرب جنوب تهران اظهار داشت: موضوع آبرسانی به شهرهای جنوبی استان از سال ۱۳۹۹ در دولت روحانی آغاز شد و در دولت شهید آیت‌الله رئیسی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از فروردین ۱۴۰۱ مکاتبات ما با رئیس‌جمهور وقت آغاز شد تا این طرح به‌عنوان مصوبه سفر استانی ایشان به تهران قلمداد شود و اعتبار لازم برای اجرای آن تأمین گردد. خوشبختانه این موضوع در سفر استانی رئیس‌جمهور مصوب شد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق شد.

یزدی‌خواه ادامه داد: امسال نیز در قالب تسهیلات قانونی ماده ۵۶ قانون تنظیم مقررات دولت، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شد که موجب سرعت گرفتن اجرای پروژه گردید، بخشی از لوله‌ها خریداری و عملیات لوله‌گذاری آغاز شده است، قطر لوله‌ها بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر است تا بتواند آب شرب سالم را برای جمعیت چند صد هزار نفری شهرهای باقرشهر، کهریزک، حسن‌آباد و روستاهای اطراف تأمین کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران درباره مشکلات فعلی شبکه آب در ری و تهران گفت: در هفته‌های اخیر قطعی آب در نقاط مختلف ری و تهران رخ داده که عمدتاً برای کنترل فشار شبکه از نیمه‌شب تا بامداد اعمال می‌شود. نصب تانکرهای ذخیره در بسیاری از مناطق مانع بروز بحران شدید شده، اما مصرف بی‌رویه در برخی مجتمع‌ها فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است.

وی ریشه بحران را خالی شدن سدها و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دانست و هشدار داد: این برداشت‌ها خطر فرونشست زمین را در تهران، اصفهان، خراسان، رباط کریم و دشت ورامین تشدید کرده و می‌تواند خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌های حیاتی از جمله پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال انرژی، راه‌آهن و تأسیسات شهری وارد کند.

یزدی‌خواه در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل خط انتقال آب، دغدغه مردم جنوب تهران درباره کیفیت و کمیت آب شرب برطرف شود و این منطقه از تنش آبی رهایی یابد.