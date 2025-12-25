آرامون: زمین مورد نیاز برای احداث ۱۶۰۰ واحد مسکن اشنویه واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون ظهر پنجشنبه در بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: روند آمادهسازی اراضی ۶۳ هکتاری نهضت ملی مسکن سایت علی آباد اشنویه در دست بوده و درحال حاضر بالای ۸۳ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
وی با بیان اینکه آمادهسازی این طرح به سرعت در حال انجام است و به زودی روند واگذاری اراضی به متقاضیان انجام میشود، بیان کرد: اراضی ۶۳ هکتاری اشنویه قابلیت بارگزاری یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را دارد و در قالب ۹۷۰ قطعه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به برنامه احداث مسکن در شهرستان اشنویه، گفت: برنامه ۴ ساله طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان احداث ۴ هزار و ۴۸۱ واحد مسکونی است.
آرامون بیان کرد: این تعداد واحد مسکونی در بخشهای مسکن روستایی، حمایتی، خودمالکی و بازآفرینی شهری احداث میشوند.
وی تاکید کرد: اراضی تأمین شده در شهرستان اشنویه نیاز این شهرستان برای تأمین مسکن را برطرف میکند و مشکلی از بابت تأمین زمین در این شهرستان وجود ندارد.
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مدیران استانی و محلی، از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اشنویه بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.
روند آمادهسازی اراضی ۶۳ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در سایت علیآباد اشنویه در حال انجام بوده و تاکنون بیش از ۸۳ درصد پیشرفت اجرایی داشته و بهزودی فرآیند واگذاری اراضی به متقاضیان آغاز خواهد شد.
اراضی ۶۳ هکتاری این سایت، ظرفیت احداث یکهزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را دارد که در قالب ۹۷۰ قطعه به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار میشود.
بر اساس برنامه چهار ساله طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان اشنویه، احداث چهار هزار و ۴۸۱ واحد مسکونی پیشبینی شده که این واحدها در بخشهای مسکن روستایی، حمایتی، خودمالکی و بازآفرینی شهری احداث خواهند شد.
نظر شما