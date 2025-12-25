به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با گزارشی که دریافت کردیم در شهر اردبیل سایتی با مساحت بیش از ۶۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است که با توجه به افق جمعیتی پیشبینی شده برای آن، حدود ۲۷ هزار واحد مسکونی احداث و جمعیتی بالغ بر ۹۰ هزار نفر در آن ساکن خواهند شد. این رقم تقریباً معادل یکپنجم جمعیت شهر اردبیل است.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات، آمادهسازی بهموقع این اراضی است. بر اساس بازدیدی که انجام شد، بخش اعظم عملیات آمادهسازی در فازهای مختلف انجام گرفته و دستگاههای خدماتی نیز برای ارائه خدمات زیربنایی (آب، برق و گاز) پای کار هستند. خوشبختانه شبکههای رسانی، توزیع آب و برق پیشرفت خوبی داشتهاند و موضوع گاز نیز، با همت استاندار محترم و پیگیری نمایندگان، بهزودی محقق خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در زمینه تسهیلات بانکی نیز، این سایت جزو شهرها و سایتهای جهش تولید محسوب میشود و تقریباً تمام متقاضیان ثبتنام کرده توانستهاند برای دریافت وام اقدام کنند که این خود گام بزرگی است.
صادق ادامه داد: نکته مهم دیگر، تأمین خدمات روبنایی مورد نیاز این جمعیت ۹۰ هزار نفری است؛ از جمله مدرسه، درمانگاه، کلانتری، پارک و مسجد. بر اساس توضیحات ارائهشده، ساخت دو مدرسه آغاز شده و انعقاد قرارداد شش مدرسه دیگر نیز در حال انجام است. با این حال، با توجه به افق جمعیتی منطقه، باید تعداد مدارس بیشتری احداث شود.
وی افزود: در حوزه تجاریهای خرد پشتیبان سکونت نیز، باید با مشارکت پیمانکاران هر چه سریعتر اقدام شود. براساس برنامهریزیهای صورت گرفته، پیشبینی میشود تا پایان سال بیش از ۲ هزار واحد دیگر آماده تحویل شوند و بخشی از خدمات و تجاریهای خرد نیز تا آن زمان به پایان برسد تا بتوان تحویل واحدها را به طور کامل انجام داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با گزارشی که دریافت کردیم در شهر اردبیل سایتی با مساحت بیش از ۶۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است که با توجه به افق جمعیتی پیشبینی شده برای آن، حدود ۲۷ هزار واحد مسکونی احداث و جمعیتی بالغ بر ۹۰ هزار نفر در آن ساکن خواهند شد. این رقم تقریباً معادل یکپنجم جمعیت شهر اردبیل است.
