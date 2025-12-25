۹۸۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خوزستان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن اهواز اظهار کرد: همکاران بنیاد مسکن در استان خوزستان با تلاش شبانه‌روزی اجرای این طرح را پیش می‌برند و امیدواریم با پرداخت به‌موقع سهم متقاضیان و تسهیلات بانکی، واحدهای در دست احداث در موعد مقرر به متقاضیان واگذار شود.

وی افزود: در سفر دو روزه به استان خوزستان، پروژه‌های مختلف در پنج شهر به‌طور ویژه بررسی و ارزیابی شد که عملیات اجرایی آن‌ها با رعایت اصول فنی ساختمان در حال انجام است.

محمدی با اشاره به موضوع تأمین آسانسور برای پروژه‌ها گفت: در سه شهری که بازدید شد، آسانسورها نصب شده و بخش‌های ابنیه مورد نیاز نیز تکمیل شده است.

وی تصریح کرد: ظرف مدت یک ماه آینده، بنیاد مسکن ساماندهی و تکمیل عملیات نصب آسانسورها را در دستور کار دارد.

مدیرکل دفتر طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن بیان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول فنی، اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را دنبال می‌کند تا این طرح ملی در استان خوزستان به نتیجه مطلوب برسد.