  1. استانها
  2. خوزستان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

۹۸۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خوزستان در حال ساخت است

۹۸۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خوزستان در حال ساخت است

اهواز – مدیرکل دفتر طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در استان خوزستان حدود ۹ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن اهواز اظهار کرد: همکاران بنیاد مسکن در استان خوزستان با تلاش شبانه‌روزی اجرای این طرح را پیش می‌برند و امیدواریم با پرداخت به‌موقع سهم متقاضیان و تسهیلات بانکی، واحدهای در دست احداث در موعد مقرر به متقاضیان واگذار شود.

وی افزود: در سفر دو روزه به استان خوزستان، پروژه‌های مختلف در پنج شهر به‌طور ویژه بررسی و ارزیابی شد که عملیات اجرایی آن‌ها با رعایت اصول فنی ساختمان در حال انجام است.

محمدی با اشاره به موضوع تأمین آسانسور برای پروژه‌ها گفت: در سه شهری که بازدید شد، آسانسورها نصب شده و بخش‌های ابنیه مورد نیاز نیز تکمیل شده است.

وی تصریح کرد: ظرف مدت یک ماه آینده، بنیاد مسکن ساماندهی و تکمیل عملیات نصب آسانسورها را در دستور کار دارد.

مدیرکل دفتر طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن بیان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول فنی، اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را دنبال می‌کند تا این طرح ملی در استان خوزستان به نتیجه مطلوب برسد.

کد خبر 6701730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها