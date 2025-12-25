حسین پور: مرز کلیه شین اشنویه بازگشایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال حسین پور عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری اشنویه با بیان اینکه بازگشایی مرز کیله شین اشنویه یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است، اظهار کرد: موضوع این مرز، نیازمند هماهنگی و توافق میان مسئولان ایران و عراق است.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات مناسبی برای بازگشایی این مرز انجام شده و موافقت‌های اولیه نیز برای فعال‌سازی آن اخذ شده است، افزود: در جریان سفر مسئولان آذربایجان‌غربی به اقلیم کردستان عراق، طرف عراقی نیز تمایل خود را برای بازگشایی مرز کیله شین اعلام کرده است.

حسین پور، با بیان اینکه بازگشایی مرز کیله شین می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی به همراه داشته باشد، افزود: ایجاد اشتغال، تقویت تجارت و ارتقای جاده‌های ارتباطی این شهرستان به محور ترانزیتی از جمله دستاوردهای مهم فعال شدن این مرز است.

وی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان گفت: اشنویه در زمینه تولید و صادرات انواع محصولات باغی و کشاورزی و همچنین فعالیت‌های صنعتی دارای توانمندی‌های قابل توجهی است.

نماینده معین مردم اشنویه و نقده، در ادامه به برخی مشکلات شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: بهسازی راه‌های روستایی، راه‌اندازی سامانه‌های آبیاری هوشمند، حل مشکل فاضلاب شهری و جبران کمبود فضاهای آموزشی از جمله مطالبات اصلی مردم اشنویه است.

جلسه شورای اداری شهرستان اشنویه عصر امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، مسئولان شهرستانی و اعضای شورای اداری برگزار شد.

در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان اشنویه، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه متوازن، به‌ویژه در حوزه‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، گردشگری و زیرساخت‌ها تأکید شد.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از پروژه هتل سه‌ستاره کارین اشنویه

استاندار آذربایجان‌غربی امروز در جریان سفر به اشنویه از روند اجرای پروژه هتل سه‌ستاره کارین در شهرستان اشنویه بازدید کرد و ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، بر ضرورت تسریع در تکمیل آن و رفع موانع احتمالی تأکید کرده و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را از اولویت‌های مهم استان برشمرد.

پروژه هتل اشنویه با زیربنای یک‌هزار و ۳۸۰ مترمربع و در قالب ۲۴ سوئیت اقامتی در حال احداث بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

برای اجرای این پروژه ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای دست‌کم ۱۰ نفر فراهم خواهد شد.

همچنین آئین رونمایی از ماشین‌آلات جدید شهرداری اشنویه، ظهر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران استانی و محلی برگزار شد.

رحمانی در این مراسم با تأکید بر نقش مهم تجهیز شهرداری‌ها در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، گفت: نوسازی و تقویت ناوگان ماشین‌آلات شهری زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات مردم خواهد بود.

این ماشین‌آلات با هدف ارتقای سطح خدمات شهری، بهبود مدیریت پسماند، افزایش توان اجرایی شهرداری و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی به ناوگان شهرداری اشنویه اضافه شده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین، از روند اجرای پروژه پایانه صادراتی شهرداری اشنویه واقع در روستای علی‌آباد بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفت.