مدیریت‌ تئاتر زیر سایه تاخیر در انتصاب معاون هنری

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اداره چندماهه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور سرپرست و انتخاب و معرفی نشدن معاون هنری جدید، تعدادی از هنرمندان تئاتر طی نامهای سرگشاده به سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت این معاونت شدند.
در این نامه چنین آمده است:
«سکون در قلب فرهنگ
چرا تأخیر در انتصاب معاون هنری، هنرمندان تئاتر کشور را در هالهای از ابهام رها کرده است؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی هنر در کشور، دارای جایگاههای حساسی است که مدیریت آنها مستقیماً بر کیفیت و جهتگیری هنری کشور تأثیر میگذارد.
یکی از این جایگاههای محوری، معاونت هنری است. این معاونت نه تنها مسئول سیاستگذاری در حوزههای موسیقی و هنرهای تجسمی است، بلکه قلب تپنده هنرهای نمایشی، یعنی مدیریت تئاتر کشور را نیز در بطن خود جای داده است.
با این حال، ماهها است که این جایگاه کلیدی از نبود یک سکاندار اصلی رنج میبرد. تأخیر مکرر در انتصاب معاون هنری، اکنون از یک تأخیر اداری ساده فراتر رفته و به یک بحران مدیریتی مزمن در بخشهای حیاتی تبدیل شده است.
تئاتر به دلیل ماهیت زنده و تعاملی خود، بیش از سایر هنرها به ثبات در سیاستگذاریها نیازمند است اما در سایه نبود معاون هنری، این حوزه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند. عدم تخصیص بودجههای حمایتی، عدم رسیدگی به مسائل زیرساختی سالنها و عدم پرداخت تسهیلات به گروههای نمایشی کشور تنها بخشی از این بحران است.
تئاتر، که پل ارتباطی مستقیم با فرهنگ عمومی جامعه است، با تضعیف ساختاری، سطح کیفی تولیداتش به تدریج تنزل مییابد. و نبود مدیریت مستمر باعث میشود که سیاستهای جزیرهای و موقت جایگزین برنامههای جامع شوند و در نتیجه، سرمایهگذاریهای انجام شده (اعم از دولتی و خصوصی) به ثمر ننشیند.
با احترام
قطبالدین صادقی، جلیل فرجاد، وحید آقاپور، فرزین محدث، نوشین تبریزی، پریزاد سیف، الهام شعبانی، ابراهیم پشتکوهی، صمد چینیفروشان، فرید قبادی، مجید جعفری، سیامک زمردیمطلق، محمدهادی عطایی، ناصر آویژه، مهدی آشنا، کهبد تاراج، نگین ضیایی، علی کوزهگر، شهاب مهربان.»
نظر شما