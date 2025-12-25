به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ایزدخواستی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر امور خارجه از نمایشگاه اصفهان با اشاره به سابقه تاریخی پایتخت‌های ایران در دوره‌های مختلف از جمله سلجوقی و صفوی اظهار کرد: بیشترین و متراکم‌ترین بافت تاریخی قابل لمس از دوره صفوی در شهر اصفهان قرار دارد و طی ۳۰ سال گذشته، اقدامات گسترده‌ای در حوزه شناسایی، مرمت و احیای آثار تاریخی این شهر انجام شده است.

وی با بیان اینکه امروز «جنگ روایت‌ها» به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت میان کشورها تبدیل شده است، افزود: هر کشوری که بتواند روایت دقیق‌تر، مستندتر و عینی‌تری از تاریخ خود ارائه دهد، در این رقابت موفق‌تر خواهد بود و یکی از بهترین بسترهای ارائه روایت تاریخی، احیای بافت‌ها و فضاهای تاریخی شهرهاست.

ایزدخواستی با اشاره به تجربه موفق محله جلفا تصریح کرد: حدود ۲۰ سال پیش، این محله با رویکردی مبتنی بر هویت صفوی مورد توجه قرار گرفت و امروز جلفا به محدوده‌ای مستقل، پویا و بین‌المللی برای تعامل گردشگران و شهروندان تبدیل شده است؛ جایی که موزه‌ها شکل گرفته و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن جریان دارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بازسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: در چهار سال گذشته این رویکرد در چند محله تاریخی مرکز شهر اجرایی شده که نمونه شاخص آن پهنه‌ای ۷۲ هکتاری با بیش از ۷۲ بنای تاریخی است که مسجد جامع اصفهان به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار کشور در آن قرار دارد.

وی از اجرای بیش از ۶۰ پروژه نوسازی و بازآفرینی شهری در این محدوده خبر داد و گفت: هدف این پروژه‌ها، احیای روایت محله‌ای و آماده‌سازی فضاها برای پذیرش گردشگر و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که بدون حضور گردشگران و تقویت زیرساخت‌های گردشگری تحقق نخواهد یافت.

ایزدخواستی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور افزود: تحقیقات گسترده‌ای انجام شده و صدها خانه تاریخی در اصفهان شناسایی شده که در معرض تخریب بودند اما اکنون با تعیین تکلیف مالکیت و یکپارچه‌سازی اسناد، برای جذب سرمایه‌گذار آماده شده‌اند. این خانه‌ها، به‌ویژه برای ایرانیان خارج از کشور به دلیل حس نوستالژی و پیوند تاریخی، جذابیت بالایی دارند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده هتل‌های سنتی و اقامتگاه‌های تاریخی در اصفهان، ارزش افزوده و جذابیت اقتصادی بالاتری نسبت به هتل‌های مدرن دارند و همین موضوع، فرصت مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه احیای خانه‌های تاریخی فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بازسازی شهرداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه بزرگ موزه «ریسک» اشاره کرد و گفت: این پروژه یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های کشور است که پس از انقلاب در چنین وسعتی احداث می‌شود و از نظر موقعیت مکانی، درست در محور تاریخی چهارباغ عباسی قرار گرفته است؛ محوری که از جهان‌نما آغاز شده و تا مجموعه کاخ‌ها و سی‌وسه‌پل امتداد دارد.

وی افزود: اتصال این موزه با دیگر موزه‌ها و فضاهای تاریخی چهارباغ، می‌تواند اصفهان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری موزه‌محور در منطقه تبدیل کند.

ایزدخواستی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مجموعه تخت فولاد گفت: طی سه سال گذشته بیش از ۲۰ بنای تاریخی و آرامگاهی در این پهنه ارزشمند مرمت شده است؛ مجموعه‌ای که علاوه بر جایگاه معنوی، از منظر معماری و هویت شهری ظرفیت تأثیرگذاری بالایی در توسعه گردشگری فرهنگی اصفهان دارد.