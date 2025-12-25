بخشدار خارگ: مساجد محور تقویت فرهنگ دینی و اجتماعی در جزیره هستند

نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح مرمت و بازسازی مسجد امیرالمؤمنین (ع) اقدامی ارزشمند در راستای حفظ و ارتقای زیرساخت‌های مذهبی و فرهنگی جزیره خارگ است که با حمایت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت پایانه‌های نفتی ایران و به همت مدیریت عملیات عمومی خارگ در حال انجام است.

وی افزود: نقش عملیات عمومی خارگ در پیگیری و اجرای این پروژه قابل تقدیر است و تلاش‌های این مجموعه موجب تسریع در روند بهسازی این مکان مذهبی شده است.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها تصریح کرد: مشارکت مجموعه‌های صنعتی و اجرایی در اجرای چنین طرح‌هایی، نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردمی دارد.

حسین‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این پروژه، شرایط مناسب‌تری برای حضور نمازگزاران فراهم شود و شاهد تداوم همکاری‌های مؤثر در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی جزیره خارگ باشیم.