قم به فناوری پیشرفته توموتراپی مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از دستگاه پیشرفته توموتراپی در مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی صدرا بعدازظهر پنجشنبه با حضور مقامات استانی، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.



حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در آئین رونمایی از دستگاه توموتراپی مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی صدرا قم، اهتمام به درمان بیماران را ریشه‌دار در آموزه‌های دینی دانست و توجه به سلامت جامعه را نشانه‌ای از ایمان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان کرد.



وی با اشاره به ویژگی‌های فنی این دستگاه پیشرفته، افزود: توموتراپی با دقت بسیار بالا تنها بافت‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهد و کمترین آسیب را به بافت‌های سالم وارد می‌کند و به همین دلیل می‌توان آن را به موشکی نقطه‌زن در حوزه درمان تشبیه کرد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به روند افزایشی آمار ابتلاء به سرطان در استان، گفت: استقرار مدرن‌ترین دستگاه پرتودرمانی کشور در قم یک فرصت مهم است، اما بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از این فناوری نیازمند حمایت دولت و مشارکت جدی خیرین در قالب خرید خدمت درمانی است.



در ادامه این مراسم، اکبر بهنام‌جو با اشاره به هزینه چند هزار میلیارد تومانی تجهیز و راه‌اندازی این دستگاه، نقش بخش خصوصی را در توسعه خدمات درمانی استان تعیین‌کننده توصیف کرد و افزود: بدون همراهی پزشکان، سرمایه‌گذاران و خیرین، پاسخگویی به نیازهای درمانی استان امکان‌پذیر نیست.



استاندار قم با تشریح برخی پروژه‌های زیرساختی حوزه سلامت، اظهار کرد: برای تکمیل دانشکده پزشکی پردیس اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و بیمارستان تخصصی کودکان قم نیز با سرمایه‌گذاری حدود ۲,۰۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست.



وی قم را یک جهان‌شهر با ظرفیت بالای گردشگری سلامت دانست و افزود: تکمیل پروژه‌هایی مانند بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی خاتم و ارتقای جایگاه استان در سند جامع سلامت، نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهاست.



در بخش دیگری از این آئین، علی ابرازه با اشاره به اهمیت راه‌اندازی توموتراپی در قم، آن را گامی اساسی در جهت تحقق عدالت در سلامت دانست و گفت: دسترسی عادلانه همه دهک‌های جامعه به خدمات پیشرفته درمانی، یکی از اهداف اصلی نظام سلامت است که با این اقدام به شکل ملموسی تقویت شده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه استان قم با برخورداری از مراکزی مانند صدرا، شهید بهشتی و خاتم در مسیر تبدیل شدن به قطب درمان سرطان کشور قرار گرفته است، افزود: یکپارچگی در سیاست‌گذاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف درمانی، شرط اصلی پایداری این مسیر است.



وی نیروی انسانی متخصص را مهم‌ترین سرمایه حوزه سلامت استان دانست و گفت: تکریم جامعه پزشکی و تعامل سازنده میان دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی، زمینه تبادل نیروی متخصص را فراهم می‌کند و از تحمیل هزینه‌های سنگین سفرهای درمانی به مردم جلوگیری خواهد کرد.



همچنین کریمخانی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به حوزه درمان، اظهار کرد: راهبرد اصلی مجموعه صدرا، توسعه پایدار خدمات درمانی و پاسخگویی مؤثر به نیاز بیماران است و در این مسیر از به‌کارگیری فناوری‌های نوین غفلت نخواهد شد.



عضو هیئت‌مدیره مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی صدرا قم افزود: تمرکز بر کیفیت درمان و ارتقای استانداردهای خدمات‌رسانی، اولویت اصلی این مجموعه در برنامه‌ریزی‌های آینده خواهد بود.



در پایان این مراسم، با حضور مسئولان کشوری و استانی، از دستگاه پیشرفته توموتراپی مرکز رادیوتراپی و آنکولوژی صدرا قم رونمایی شد؛ تجهیزی که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه درمان سرطان در استان و کشور ایفا کند.