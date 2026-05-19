هیچ مرکز درمانی در قم با کمبود پزشک مواجه نیست؛ توسعه خدمات سلامت روان

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک محبی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هفته سلامت که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان استان اظهار کرد: سیاست مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بر توسعه خدمات سلامت برای تمامی اقشار جامعه متمرکز شده و در این مسیر تلاش شده دسترسی مردم به خدمات درمانی و بهداشتی تسهیل شود.



وی افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهک راه‌اندازی و نیروهای مورد نیاز آن مستقر شده‌اند و با فعال شدن این شبکه، دسترسی مردم مناطق مختلف استان به خدمات سلامت نسبت به گذشته ارتقا یافته است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: شبکه بهداشت جعفرآباد نیز که در سال‌های گذشته با برخی چالش‌ها مواجه بود، تکمیل و ساماندهی شد و در کنار آن مرکز «سراج» با هدف ارائه خدمات سلامت روان و اجتماعی در شهر قم راه‌اندازی شده است.



وی ادامه داد: موضوع سلامت روان از دغدغه‌های جدی حوزه بهداشت محسوب می‌شود، اما همچنان بخشی از جامعه نسبت به مراجعه مستقیم به روانپزشک یا مراکز روانپزشکی نگاه مناسبی ندارد و به همین دلیل تلاش شد مرکزی میانی میان مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها ایجاد شود تا خدمات سلامت روان با سهولت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.



محبی خاطرنشان کرد: مرکز سراج فعالیت خود را آغاز کرده و راه‌اندازی مرکز دوم سلامت روان نیز در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قم قرار دارد که امیدواریم با تأمین اعتبار و جذب نیرو، این مرکز نیز به‌زودی فعال شود.

یکی از چالش‌های مهم استان قم افزایش موارد حیوان‌گزیدگی است



وی یکی از چالش‌های مهم استان را افزایش موارد حیوان‌گزیدگی دانست و گفت: این مسئله در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و به یکی از تهدیدهای جدی سلامت تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که چند ماه قبل یک جوان ۳۰ ساله در بیمارستان کامکار به دلیل ابتلا به هاری جان خود را از دست داد که حادثه‌ای بسیار تلخ و تأسف‌بار بود.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: افزایش تماس انسان با حیوانات اهلی و وحشی موجب شده نیاز به واکسیناسیون و مراقبت‌های پیشگیرانه در این حوزه بیش از گذشته احساس شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و افزود: شهرستان جعفرآباد به عنوان یکی از مناطق هدف اجرای این برنامه به وزارت بهداشت معرفی شده و در حال حاضر قم جزو ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور است که این طرح را در سطح شهرستانی دنبال می‌کند.



محبی بیان کرد: هرچند اجرای برنامه نظام ارجاع در مسیر مطلوبی قرار دارد، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایجاد رضایتمندی کامل در میان مردم، همچنان نیازمند تکمیل برخی زیرساخت‌ها و اصلاح فرآیندهای مالی هستیم.



اجرای طرح غربالگری سرطان‌های شایع در قم



وی با اشاره به اجرای برنامه‌های غربالگری سرطان در استان گفت: سال گذشته طرح غربالگری سرطان‌های شایع در قم آغاز شد و در این طرح، غربالگری سرطان سینه، سرطان کولون و سرطان دهانه رحم در دستور کار قرار گرفت.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: این برنامه به دلیل موفقیت در اجرا و نتایج قابل توجه، مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفت و استان قم به عنوان الگوی کشوری در این حوزه معرفی شد، به‌طوری که برخی استان‌ها از جمله اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز بر اساس تجربه قم به این طرح اضافه شدند.



وی خاطرنشان کرد: در حوزه غربالگری سرطان سینه، شرایط استان قم نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و تلاش داریم خدمات مربوط به غربالگری سرطان دهانه رحم نیز با تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیزات جدید توسعه یابد.



محبی در ادامه به اجرای برنامه محله‌محوری در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری استانداری و با محوریت مناطق کم‌برخوردار در حال اجراست و در حال حاضر هر ۲۸ مرکز ارجاع خدمات شهری در قم فعال هستند.



وی افزود: در قالب این برنامه، شهر قم بر اساس شاخص‌های نظام سلامت تقسیم‌بندی شده و هیئت امنای مراکز نیز با هدف آموزش و توانمندسازی مردم فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به موفقیت‌های حوزه بهداشت دهان و دندان اظهار کرد: سال گذشته استان قم موفق شد رتبه دوم کشور را در پوشش خدمات بهداشت دهان و دندان کسب کند.



وی ادامه داد: در حوزه جوانی جمعیت و سایر شاخص‌های سلامت نیز قم همچنان جزو دانشگاه‌های برتر کشور محسوب می‌شود و عملکرد حوزه بهداشت استان در بسیاری از شاخص‌ها مورد تقدیر وزارت بهداشت قرار گرفته است.



محبی با اشاره به ارزیابی‌های ملی در ایام نوروز و شرایط ویژه سال گذشته گفت: در ارزیابی‌های انجام شده، دانشگاه علوم پزشکی قم در چهار شاخص از پنج شاخص اصلی جزو پنج دانشگاه برتر کشور قرار گرفت.



وی افزود: در هفته سلامت امسال نیز برنامه غربالگری سلامت در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان با گستردگی بیشتری دنبال شد و تیم‌های سلامت با حضور در مراکز مختلف، خدمات غربالگری را ارائه کردند.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با برگزاری آزمون استخدامی و جذب نیروهای جدید، بخش قابل توجهی از کمبودهای حوزه بهداشت جبران شده است.



وی تصریح کرد: در گذشته برخی مراکز با کمبود پزشک یا دندانپزشک مواجه بودند، اما در حال حاضر هیچ مرکز خدمات سلامت در استان وجود ندارد که به دلیل نبود پزشک یا دندانپزشک ارائه خدمت در آن متوقف شده باشد.



محبی اظهار کرد: روانپزشک مرکز سراج مستقر شده و خدمات تخصصی سلامت روان در این مرکز ارائه می‌شود و همچنین برای نخستین بار پاتولوژیست نیز در آزمایشگاه مربوطه مستقر شده تا خدمات آزمایشگاهی تکمیل‌تر شود.



وی با اشاره به کمبود بهورز در برخی مناطق روستایی گفت: طی سال‌های گذشته امکان جذب بهورز وجود نداشت، اما اکنون دو دوره آموزشی بهورزی در حال برگزاری است و تلاش می‌شود بخشی از کمبودها در خانه‌های بهداشت روستایی جبران شود.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در حوزه عمرانی نیز چندین خانه بهداشت در مناطق مختلف از جمله جعفرآباد، دستجرد و پردیسان راه‌اندازی شده و بازسازی پروژه‌های روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.



وی در پایان با اشاره به وضعیت پرداختی کارکنان حوزه بهداشت خاطرنشان کرد: پرداخت اضافه‌کار و کارانه نیروهای حوزه بهداشت تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شده و در حال حاضر در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم اعتبارات سال آینده نیز به موقع تخصیص یابد تا روند پرداخت‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند.