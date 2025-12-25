به گزارش خبرنگار مهر، الهام برنا عصر پنج‌شنبه در جریان بازدید رئیس دادگستری الیگودرز از کتابخانه مرکزی خرم‌آباد، اظهار داشت: در استان لرستان ۶۰ کتابخانه داریم.

فعالیت ۴۰ کتابخانه «نهادی» در لرستان

وی با بیان اینکه ۲۰ مورد از کتابخانه‌ها مشارکتی هستند، عنوان کرد: این کتابخانه‌های مشارکتی با همکاری اداره کل زندان‌ها، ارتش و کارخانه سیمان اداره می‌شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان در ادامه با بیان اینکه مابقی کتابخانه‌های لرستان یعنی ۴۰ مورد، «نهادی» هستند، تصریح کرد: از این ۴۰ کتابخانه «نهادی»، ۳۳ مورد شهری و هفت مورد نیز روستایی هستند.

برنا، بیان داشت: در حال حاضر ۹ پروژه کتابخانه‌ای در لرستان در دست‌ساخت داریم.

پیشرفت کُند پروژه‌های کتابخانه‌ای به دلیل کمبود اعتبار

وی با تأکید بر اینکه این پروژه‌های کتابخانه از شهر ازنا با ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی تا الشتر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند، گفت: پروژه کتابخانه‌ای دورود نیز بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با بیان اینکه متأسفانه روند پیشرفت فیزیکی این پروژه‌های کتابخانه‌ای در استان کند است، خیلی از این پروژه‌ها سال ۸۵ کلنگ‌زنی شده‌اند، افزود: به طور مثال کتابخانه الیگودرز سال ۸۵ کلنگ‌زنی شده، فاز اول آن شهریور ۱۴۰۲ افتتاح شده است.

قرارگیری پروژه‌های کتابخانه‌ای در اولویت با دستور استاندار

برنا با تأکید بر اینکه البته امسال با حمایت‌های مدیریت ارشد استان تخصیص اعتبارات تعمیر و تجهیز کتابخانه‌های لرستان به‌صورت ۱۰۰ درصدی داده شده است، گفت: آقای «شاهرخی» استاندار لرستان خودشان رئیس انجمن کتابخانه‌های استان هستند، الان دستور داده‌اند که پروژه‌های کتابخانه‌ای استان جز پروژه‌های اولویت‌دار لرستان قرار گیرند.

وی ادامه داد: زمانی که تخصیص اعتبار به این پروژه‌های کتابخانه‌ای داده شده، قبل از مدیریت بنده در کتابخانه‌های عمومی لرستان بوده، مقداری زمان از دست ما رفت، امسال هم عمده اعتبارات اوراق بود و مقداری با تنگنا در اجرای پروژه‌ها مواجه هستیم، برخی از پیمانکاران اوراق خریداری نکردند، کار متوقف مانده، برخی هم که اوراق خریداری کرده‌اند، کار را پیش می‌برند.

مناطق روستایی و صعب‌العبور لرستان به کتابخانه‌های سیار نیاز دارند

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان در ادامه سخنان خود به رویکرد جدید نهاد کتابخانه‌های عمومی دررابطه‌با خرید خودروها و کتابخانه‌های سیار، اشاره کرد و گفت: وقتی با هزینه‌های بالا ۲۰ تا ۲۵ سال طول می‌کشد که یک کتابخانه ساخته شود، برای جمعیت‌های کوچک و پراکنده روستایی ما نمی‌توانیم کتابخانه بسازیم، بنابراین بحث کتابخانه‌های سیار در دستور کار قرار گرفته است.

برنا، بیان داشت: در این راستا یک کامیون شش تنی در نظر گرفته شده که بتواند از مناطق صعب‌العبور، عبور کند، اگر این خودروها خریداری شوند قطعاً خیلی از مشکلات در این حوزه حل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه لرستان از این کتابخانه‌های سیار ندارد که پیگیری‌ها برای خریداری و اختصاص آن به استان لرستان در حال انجام است، گفت: همچنین استفاده از ظرفیت خیرین برای خرید کتاب یکی دیگر از اقدامات صورت‌گرفته بوده است.

لزوم استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ برای تجهیز کتابخانه‌ها

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به اینکه در آبان‌ماه امسال موفق شدیم با لطف یک لرستانی مقیم تهران، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کتاب به استان منتقل کنیم و این کتاب‌ها به کتابخانه‌های لرستان اهدا شد، افزود: این کتاب‌ها، انتشار جدید بودند و کتاب‌هایی بودند بر اساس سلیقه مخاطب امروز شامل جوانان، کودکان، رمان، تاریخی و… بودند.

برنا، استفاده از رأی و ماده ۷۹ برای تجهیز کتابخانه‌های لرستان را امری ضروری دانست و گفت: در این راستا همکاری و حمایت سایر دستگاه‌های اجرایی و متولی از جمله دادگستری در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها ضروری است.