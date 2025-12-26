حجت الاسلام وثوق: محبت اهل بیت(ع) نسخه سعادت دنیا و آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ایوب وثوق صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در آستانه اشرفیه یکی از واژه‌های پرتکرار در آیات و روایات را محبت دانست و اظهار کرد: به کسی که محبت اهل بیت داده شده، خیر دنیا و آخرت عنایت شده است.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه محبت باید برای خدا باشد و خداوند مافوق همه محبت‌ها قرار گیرد، افزود: محبت و نصرت باید بدون منت باشد و تنها در کلام باقی نماند، بلکه همراه با عمل جلوه کند

وی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق و حریم اهل بیت علیهم‌السلام تصریح کرد: محبت‌ها باید در راستای خدای متعال و اهل بیت علیهم‌السلام قرار گیرد تا آثار حقیقی آن در زندگی انسان نمایان شود.

حجت‌الاسلام وثوق محبت اهل بیت را یک وظیفه فردی ندانست و گفت: محبت به اهل بیت (ع) مسئولیتی اجتماعی است که می‌تواند جامعه را به سمت همدلی، عدالت و معنویت سوق دهد.

وی با تاکید به اخلاص در محبت افزود: تحقق این محبت در عمل، زمینه‌ساز تقویت ایمان و انسجام امت اسلامی خواهد بود.