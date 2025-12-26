به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، در تشریح برنامه‌ها و مصوبات ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی در شهرستان بندرعباس اظهار کرد: یوم‌الله ۹ دی نماد درخشان بلوغ سیاسی، بصیرت تاریخی و میثاق آگاهانه ملت مؤمن و انقلابی ایران با ولایت فقیه است؛ روزی که انسجام کم‌نظیر ملت در صیانت از هویت دینی، استقلال ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی جلوه‌ای ماندگار در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی یافت.

وی افزود: با توجه به اهمیت تبیین ابعاد راهبردی این حماسه عظیم مردمی و ضرورت انسجام گفتمانی، وحدت پیام و هم‌افزایی رسانه‌ای، شعار محوری یوم‌الله ۹ دی سال جاری «نهم دی؛ تجلی انسجام ملی» ابلاغ شده و تمامی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها بر اساس این چارچوب مفهومی واحد طراحی و اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به زمان و مکان برگزاری مراسم اصلی گفت: بر اساس مصوبات ستاد، مراسم تجمع یوم‌الله ۹ دی روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح در نیم‌دایره پشت فرمانداری بندرعباس با سخنرانی احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، برگزار می‌شود.

ایمانی ادامه داد: اجرای برنامه‌هایی همچون تلاوت قرآن کریم، گروه سرود، رزم‌نوازان، قرائت قطعنامه و برنامه‌های فرهنگی و تبیینی پیش‌بینی شده و تأمین زیرساخت‌های اجرایی از جمله برق جایگاه، تجهیزات صوتی، ساخت جایگاه و غرفه‌ها، صندلی‌ها و فضاسازی شهری با همکاری شهرداری بندرعباس، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، شرکت توزیع برق و سایر دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت و خدمات مراسم از اولویت‌های ستاد است، افزود: امنیت مراسم توسط نیروی انتظامی استان، طرح ترافیکی توسط پلیس راهور، خدمات درمانی و امدادی توسط هلال‌احمر و دانشگاه علوم پزشکی و استقرار خودروهای آتش‌نشانی پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین به برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای این مناسبت اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی و پوشش خبری مراسم و اعلام طرح ترافیکی یوم‌الله ۹ دی از سوی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس انجام می‌شود و تبلیغات محیطی با مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و تمامی ادارات و نهادها در سطح استان اجرا خواهد شد.

ایمانی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عکس و کاریکاتور در مدارس و دانشگاه‌ها، اعزام روحانیون برای تبیین اهمیت روز بصیرت، اجرای مسابقات فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان، تولید بسته‌های محتوایی و برگزاری مراسم تبیینی در مساجد محلات از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است. همچنین حضور علمای اهل سنت در مراسم یوم‌الله ۹ دی با هماهنگی مرکز اسلامی استان هرمزگان صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها، نهادها و مجموعه‌های همکار با پرهیز از پراکندگی گفتمانی و با بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های مردمی، رسانه‌ای و نخبگانی، در مسیر تقویت بصیرت، ولایت‌مداری، وحدت و انسجام ملی، برنامه‌های این مناسبت را به بهترین شکل اجرا کنند.