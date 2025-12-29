فرمانده نیروی دریایی ارتش سخنران مراسم ۹ دی در بندرعباس خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد ایمانیفرد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، از برگزاری مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی، «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت»، در سراسر استان خبر داد.
وی اظهار داشت: مراسم محوری یومالله ۹ دی در بندرعباس، روز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۹ صبح در مسجد جامع بندرعباس برگزار خواهد شد و در این مراسم، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان سخنران حضور خواهد داشت.
حجتالاسلام ایمانیفرد افزود: در این مراسم، مجتبی عابدینی بهعنوان مداح و مجید آزادی بهعنوان مجری برنامه حضور خواهند داشت و این اجتماع با هدف تبیین ابعاد حماسه ۹ دی و تقویت روحیه بصیرت و ولایتمداری برگزار میشود.
وی با اشاره به گستردگی برنامهها در سطح استان تصریح کرد: همزمان با مراسم محوری بندرعباس، آئینهای بزرگداشت یومالله ۹ دی در بیش از ۴۰ نقطه استان هرمزگان برگزار میشود و برنامههای متنوع بصیرتافزایی و آگاهیرسانی در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان تأکید کرد: دانشگاهها، مساجد، هیئتهای مذهبی و مدارس بهترین بستر برای انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل جدید هستند و برنامههای یومالله ۹ دی در راستای تحقق جهاد تبیین و ترویج فرهنگ بصیرت و آگاهی طراحی شده است.
حجتالاسلام ایمانیفرد در پایان از عموم مردم، بهویژه جوانان و دانشجویان، برای حضور پرشور در مراسم یومالله ۹ دی دعوت کرد و این روز را نماد وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دانست.
