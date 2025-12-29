  1. استانها
فرمانده نیروی دریایی ارتش سخنران مراسم ۹ دی در بندرعباس خواهد بود

بندرعباس- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی، روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مسجد جامع بندرعباس با سخنرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی‌فرد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، از برگزاری مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی، «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت»، در سراسر استان خبر داد.

وی اظهار داشت: مراسم محوری یوم‌الله ۹ دی در بندرعباس، روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۹ صبح در مسجد جامع بندرعباس برگزار خواهد شد و در این مراسم، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان سخنران حضور خواهد داشت.

حجت‌الاسلام ایمانی‌فرد افزود: در این مراسم، مجتبی عابدینی به‌عنوان مداح و مجید آزادی به‌عنوان مجری برنامه حضور خواهند داشت و این اجتماع با هدف تبیین ابعاد حماسه ۹ دی و تقویت روحیه بصیرت و ولایت‌مداری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی برنامه‌ها در سطح استان تصریح کرد: همزمان با مراسم محوری بندرعباس، آئین‌های بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی در بیش از ۴۰ نقطه استان هرمزگان برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوع بصیرت‌افزایی و آگاهی‌رسانی در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان تأکید کرد: دانشگاه‌ها، مساجد، هیئت‌های مذهبی و مدارس بهترین بستر برای انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل جدید هستند و برنامه‌های یوم‌الله ۹ دی در راستای تحقق جهاد تبیین و ترویج فرهنگ بصیرت و آگاهی طراحی شده است.

حجت‌الاسلام ایمانی‌فرد در پایان از عموم مردم، به‌ویژه جوانان و دانشجویان، برای حضور پرشور در مراسم یوم‌الله ۹ دی دعوت کرد و این روز را نماد وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دانست.

