به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ناصر ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به تداوم جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان علیه نظام اسلامی، اظهار کرد: دشمنان در مقاطع مختلف با طراحی فتنه‌ها و عملیات‌های پیچیده رسانه‌ای تلاش کرده‌اند اعتماد عمومی را هدف قرار دهند، اما ولایت‌مداری مردم و همراهی آگاهانه آنان با رهبری، همه این توطئه‌ها را ناکام گذاشته است.

وی با بیان اینکه جنگ روانی دشمن به‌ویژه در فضای مجازی همچنان ادامه دارد، افزود: ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی همواره با هوشیاری از ارزش‌ها و نظام اسلامی دفاع کرده‌اند و یوم‌الله ۹ دی جلوه‌ای روشن از بصیرت، ولایت‌مداری و همراهی مردم با رهبری در برابر فتنه‌ها و جنگ ترکیبی دشمن است.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به حضور گسترده و خودجوش مردم در مقاطع حساس انقلاب اسلامی تصریح کرد: هرگاه به باورها، مقدسات دینی و بنیان‌های نظام اسلامی تعرض شده، مردم با آگاهی وارد میدان شده و حماسه‌هایی ماندگار خلق کرده‌اند که نهم دی یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های آن به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام ناصر تلاش دشمنان برای ضربه زدن به انسجام ملی از طریق جنگ ترکیبی، روانی و شناختی را یادآور شد و گفت: در چنین شرایطی، یادآوری و پاسداشت مناسبت‌های انقلابی و مذهبی از جمله ۹ دی ضرورتی انکارناپذیر است و این مناسبت‌ها باید با رویکردی مردمی، تبیینی و اثرگذار برگزار شوند.

وی با اشاره به شخصیت ممتاز شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: آثار، برکات و تأثیرگذاری این شهید بزرگوار پس از شهادت، بیش از دوران حیات ایشان نمایان شده و مکتب این شهید همچنان الهام‌بخش ملت ایران و امت اسلامی است.

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی تأکید کرد و گفت: در کنار برنامه‌های فرهنگی و تبیینی، اجرای اقدامات عملیاتی و میدانی با مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف ضروری است و محور اصلی همه برنامه‌ها باید حضور آگاهانه مردم باشد.

وی نقش فضاسازی شهری را در اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت عمومی مهم دانست و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهری، رسانه‌ای و تبلیغاتی نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی عمومی و دعوت مردم به مشارکت فعال در برنامه‌ها دارد.

حجت‌الاسلام ناصر با اشاره به زمان برگزاری مراسم‌ها اعلام کرد: مراسم امسال روز سه‌شنبه هفته آینده همزمان با یوم‌الله ۹ دی برگزار می‌شود و برنامه‌ها تا ۱۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و به سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی متصل می‌شود. هماهنگی‌های نهایی و اجرای برنامه‌های محتوایی با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌ها انجام خواهد شد و این مراسم‌ها با همراهی مردم و به لطف الهی با شکوه برگزار می‌شود.