۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

مدال برنز کشتی گیر کردستانی در رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد کشور

سنندج- محمدحسین نوروزیان کشتی گیر کردستانی در رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد کشور مدال برنز را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور و مرحله نخست انتخابی تیم ملی، یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید، زنده‌یاد پرویز مسگری، از ۲ تا ۵ دیماه به میزبانی شهر تبریز در حال برگزاری است.

براین اساس، محمدحسین نوروزیان کشتی گیر شایسته کردستانی با نمایشی قابل توجه و عبور از حریفانی قدرتمند از استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، سمنان و البرز توانست توان فنی و آمادگی بالای خود را به نمایش بگذارد.

نوروزیان در مسیر دستیابی به سکو، مقابل نمایندگان استان‌های صاحب‌نام کشتی کشور مبارزاتی سخت و دیدنی انجام داد و توانست با شایستگی به مقام سوم و مدال برنز این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کند.

