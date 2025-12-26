به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور و مرحله نخست انتخابی تیم ملی، یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید، زنده‌یاد پرویز مسگری، از ۲ تا ۵ دیماه به میزبانی شهر تبریز در حال برگزاری است.

براین اساس، محمدحسین نوروزیان کشتی گیر شایسته کردستانی با نمایشی قابل توجه و عبور از حریفانی قدرتمند از استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، سمنان و البرز توانست توان فنی و آمادگی بالای خود را به نمایش بگذارد.

نوروزیان در مسیر دستیابی به سکو، مقابل نمایندگان استان‌های صاحب‌نام کشتی کشور مبارزاتی سخت و دیدنی انجام داد و توانست با شایستگی به مقام سوم و مدال برنز این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کند.