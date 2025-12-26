  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

توافق‌های ۲۰ هزار میلیاردی سازمان بنادر و بخش خصوصی

توافق‌های ۲۰ هزار میلیاردی سازمان بنادر و بخش خصوصی

وزیر راه و شهرسازی از انعقاد قراردادها و تفاهمنامه‌های جدید میان بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موضوع اقتصاد دریامحور و توسعه بنادر از جمله موضوعات مورد تاکید رئیس‌جمهور است، گفت: تاکنون قراردادها و تفاهمنامه‌های مختلفی میان بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی به امضا رسیده که هدف از آنها افزایش تجارت و ظرفیت بنادر و ارتقا وضع موجود و … است.

وی ادامه داد: در همین یکی دو روز گذشته نیز پس از هماهنگی‌های انجام شده، سازمان بنادر قراردادها، توافقات و تفاهم‌هایی با بخش خصوصی به امضا رساند که ارزش آن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قراردادها در موضوعات مختلف و متعددی است، گفت: بندر چابهار، بندر امیرآباد، بندر شهید رجایی و چهار پنج بندر دیگر جزو مکان‌هایی است که در این قراردادها مورد توجه قرار گرفته است.

کد خبر 6702226
سمیه رسولی

