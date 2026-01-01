به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ وبینار تخصصی «معرفی نگهدارندههای مدولار تأسیسات و لرزهگیرهای مکانیکی» را برگزار میکند. این نشست علمی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
در این وبینار، کارشناسان مرکز به معرفی نگهدارندههای مدولار تأسیسات همراه با نکات طراحی و اجرایی آنها و همچنین انواع لرزهگیرهای مکانیکی خواهند پرداخت.
هدف از برگزاری این برنامه، ارتقای دانش فنی و آشنایی بیشتر فعالان حوزه عمران و مکانیک با آخرین دستاوردها در زمینه ایمنی و پایداری اجزای غیرسازهای است.
مخاطبان اصلی این رویداد پیمانکاران، مهندسان و مشاوران حوزه مکانیک و عمران هستند که با بهرهگیری از مباحث ارائه شده میتوانند در پروژههای عمرانی و ساختمانی، کیفیت و ایمنی بیشتری را تضمین کنند.
سرفصلهای این وبینار شامل اهمیت اجزای غیرسازهای، معرفی نگهدارندههای تأسیسات، تفاوت نگهدارندههای ثقلی و لرزهای، بررسی تفاوت نگهدارنده خطوط اسپرینکلر با سایر تأسیسات، نکات اجرایی مربوط به نگهدارندهها و معرفی انواع لرزهگیرهای مکانیکی و نکات طراحی آنها خواهد بود.
این برنامه در راستای توسعه فناوریهای نوین و ارتقای سطح دانش مهندسان کشور برگزار میشود و فرصتی برای تبادل تجربه و آشنایی با استانداردهای روز در حوزه ایمنی تأسیسات به شمار میرود.
