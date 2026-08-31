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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴

ذخیره‌سازی۲۰۰ هزار مترمکعب آب در استخر ذخیره آب بلده

ذخیره‌سازی۲۰۰ هزار مترمکعب آب در استخر ذخیره آب بلده

بیرجند- مسئول بسیج سازندگی شهرستان فردوس، از ذخیره‌سازی بی‌سابقه ۲۰۰ هزار مترمکعب آب در استخر ذخیره آب بلده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خراسانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استخر ذخیره آب بلده با ظرفیت عظیم یک میلیون مترمکعب، بزرگ‌ترین طرح آبخیز تا جالیز در سطح کشور محسوب می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی فردوس بیان کرد: این پروژه در ۱۳ شهریور سال گذشته با حضور سردار شهید غلامرضا سلیمانی، رئیس وقت سازمان بسیج مستضعفین، افتتاح و بهار امسال به برکت بارندگی ها آبگیری شد

خراسانی در تشریح روند اجرایی این طرح کلیدی اظهار داشت: مطالعات این پروژه از حدود هفت سال پیش در مجموعه جهاد کشاورزی آغاز شد و با اعتباری در حدود ۸۰ میلیارد تومان، مقدمات کار فراهم شد.

مسئول بسیج سازندگی فردوس گفت: اما نقطه عطف این پروژه، دو سال گذشته بود که با حضور سردار فدری و سردار حسنی، اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه آن توسط بسیج سازندگی اختصاص یافت.

وی با تأکید بر سرعت عمل نیروهای بسیج سازنده افزود: جهادگران ما در یک بازه زمانی کوتاه ۲۰ روزه، عملیات لایه‌گذاری و تکمیل پروژه را با سرعت و دقت بسیار بالا به انجام رساندند.

خراسانی تصریح کرد: اگر این اقدام جهادی در لایه‌گذاری اطراف استخر انجام نمی‌شد، بارندگی‌های اخیر می‌تواند به زیرساخت‌ها آسیب زده و بخش بزرگی از سرمایه دولتی را هدر می‌داد؛ اما هم‌زمانیِ تلاش جهادگران و برکت باران‌های الهی، مانع از بروز این خسارت شد.

مهار هدررفت آب و نجات محصولات استراتژیک منطقه

مسئول بسیج سازندگی فردوس با اشاره به بارش‌های بی‌سابقه امسال در منطقه فردوس، گفت: در سال‌های گذشته، بخشی از آب رودخانه جاری که اکنون مشاهده می‌کنید، هدر می‌رفت و مدیریت آن دشوار بود.

وی گفت: اما امروز شاهد یک اتفاق بزرگ هستیم، به لطف تکمیل این طرح، ما توانستیم ۲۰۰ هزار مترمکعب آب را در این استخر ذخیره کنیم.

خراسانی در ادامه توضیح داد: این استخر با هدف حل مشکل آبی بیش از چهار هزار نفر از کشاورزان و باغداران طراحی شده است.

مسئول بسیج سازندگی فردوس بیان کرد: این طرح از طریق مسیرهای ورودی، آب را جمع‌آوری کرده و با سیستم تنظیم خروجی، در فصول پرمصرف، آب مورد نیاز را به‌صورت منظم در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.

خراسانی تأکید کرد: این پروژه به صورت مستقیم از محصولات استراتژیک و بااهمیت شهرستان فردوس، یعنی انار و زعفران، حمایت می‌کند و امنیت آبی این محصولات ارزشمند را تضمین می‌نماید.

الگویی از مدیریت مسئله‌محور

وی این موفقیت را نمونه‌ای از مدل کار «مسئله‌محور» و «مردم‌محور» دانست و افزود: هدف ما از این اقدامات، حل مستقیم مشکلات مردم و تبدیل شدن به الگویی برای سایر مناطق بود.

مسئول بسیج سازندگی فردوس تأکید کرد: آنچه امروز در این استخر می‌بینید، ثمره تلاش‌های مستمر و اجرای دستورالعمل‌های مدیریتی است که از یاد و راه شهید سلیمانی الهام گرفته شده است.

کد مطلب 6932608

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