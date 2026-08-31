به گزارش خبرنگار مهر، محمد خراسانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استخر ذخیره آب بلده با ظرفیت عظیم یک میلیون مترمکعب، بزرگترین طرح آبخیز تا جالیز در سطح کشور محسوب میشود.
مسئول بسیج سازندگی فردوس بیان کرد: این پروژه در ۱۳ شهریور سال گذشته با حضور سردار شهید غلامرضا سلیمانی، رئیس وقت سازمان بسیج مستضعفین، افتتاح و بهار امسال به برکت بارندگی ها آبگیری شد
خراسانی در تشریح روند اجرایی این طرح کلیدی اظهار داشت: مطالعات این پروژه از حدود هفت سال پیش در مجموعه جهاد کشاورزی آغاز شد و با اعتباری در حدود ۸۰ میلیارد تومان، مقدمات کار فراهم شد.
مسئول بسیج سازندگی فردوس گفت: اما نقطه عطف این پروژه، دو سال گذشته بود که با حضور سردار فدری و سردار حسنی، اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه آن توسط بسیج سازندگی اختصاص یافت.
وی با تأکید بر سرعت عمل نیروهای بسیج سازنده افزود: جهادگران ما در یک بازه زمانی کوتاه ۲۰ روزه، عملیات لایهگذاری و تکمیل پروژه را با سرعت و دقت بسیار بالا به انجام رساندند.
خراسانی تصریح کرد: اگر این اقدام جهادی در لایهگذاری اطراف استخر انجام نمیشد، بارندگیهای اخیر میتواند به زیرساختها آسیب زده و بخش بزرگی از سرمایه دولتی را هدر میداد؛ اما همزمانیِ تلاش جهادگران و برکت بارانهای الهی، مانع از بروز این خسارت شد.
مهار هدررفت آب و نجات محصولات استراتژیک منطقه
مسئول بسیج سازندگی فردوس با اشاره به بارشهای بیسابقه امسال در منطقه فردوس، گفت: در سالهای گذشته، بخشی از آب رودخانه جاری که اکنون مشاهده میکنید، هدر میرفت و مدیریت آن دشوار بود.
وی گفت: اما امروز شاهد یک اتفاق بزرگ هستیم، به لطف تکمیل این طرح، ما توانستیم ۲۰۰ هزار مترمکعب آب را در این استخر ذخیره کنیم.
خراسانی در ادامه توضیح داد: این استخر با هدف حل مشکل آبی بیش از چهار هزار نفر از کشاورزان و باغداران طراحی شده است.
مسئول بسیج سازندگی فردوس بیان کرد: این طرح از طریق مسیرهای ورودی، آب را جمعآوری کرده و با سیستم تنظیم خروجی، در فصول پرمصرف، آب مورد نیاز را بهصورت منظم در اختیار کشاورزان قرار میدهد.
خراسانی تأکید کرد: این پروژه به صورت مستقیم از محصولات استراتژیک و بااهمیت شهرستان فردوس، یعنی انار و زعفران، حمایت میکند و امنیت آبی این محصولات ارزشمند را تضمین مینماید.
الگویی از مدیریت مسئلهمحور
وی این موفقیت را نمونهای از مدل کار «مسئلهمحور» و «مردممحور» دانست و افزود: هدف ما از این اقدامات، حل مستقیم مشکلات مردم و تبدیل شدن به الگویی برای سایر مناطق بود.
مسئول بسیج سازندگی فردوس تأکید کرد: آنچه امروز در این استخر میبینید، ثمره تلاشهای مستمر و اجرای دستورالعملهای مدیریتی است که از یاد و راه شهید سلیمانی الهام گرفته شده است.
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