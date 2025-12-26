زادبر: انقلاب اسلامی حاصل یک نهضت مردمی و مبارزاتی طولانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زادبر پیش از خطبههای نماز جمعه رشت در مصلی بزرگ این شهر با بیان اینکه آغاز عملی نهضت امام خمینی (ره) به پاییز سال ۴۲ و پس از رحلت آیتالله بروجردی بازمیگردد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) در شرایطی پرچم مبارزه را برافراشت که فضای کشور آکنده از خفقان بود و کمتر کسی جرأت مقابله علنی با رژیم پهلوی را داشت.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در ابتدای نهضت، چهرهای شناختهشده در میان طلاب قم نبود، افزود: مبنای حرکت امام، همراهسازی مردم بود و همین اتکا به مردم، نهضت اسلامی را به یک جریان فراگیر و اثرگذار تبدیل کرد.
این پژوهشگر تاریخ با تأکید بر لزوم معرفی صحیح امام خمینی (ره) به نسل جوان تصریح کرد: امامی که باید معرفی شود، امام نهضت و مبارزه است؛ رهبری که در سال ۴۲ و در شرایطی که کسی جرأت گفتن «مرگ بر شاه» را نداشت، آغازگر یک حرکت تاریخی شد.
زادبر با اشاره به نقش گیلانیها در شکلگیری نهضت انقلاب اسلامی گفت: نخستین شهید حرکت امام خمینی (ره)، طلبهای گیلانی به نام سید یونس رودباری بود و گیلانیها از ابتدای این نهضت در کنار امام حضور داشتند.
وی با بیان اینکه تفاوت اساسی امام خمینی (ره) با سایر رهبران جهانی، حذف نکردن مردم از عرصه تصمیمگیری بود، افزود: امام بحرانهای ابتدای انقلاب را با اتکا به مردم پشت سر گذاشت و همین پیوند امام و امت، کشور را از چالشهای بزرگ عبور داد.
پژوهشگر تاریخ و فعال سیاسی با اشاره به فشارهای سنگین سالهای نخست انقلاب اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس، موج گسترده ترورها و بحرانهای امنیتی میتوانست هر نظام سیاسی را ساقط کند، اما اتکای متقابل مردم و رهبری، عامل اصلی تابآوری جمهوری اسلامی بود.
زادبر با تأکید بر مردمپایه بودن جمهوری اسلامی گفت: جمهوری اسلامی از ابتدا مبتنی بر رأی مردم شکل گرفت و برخلاف بسیاری از انقلابها، بلافاصله پس از پیروزی، به همهپرسی و برگزاری انتخابات روی آورد.
وی با اشاره به حوادث سال ۸۸ بیان کرد: این حوادث کشور را تا آستانه بحران پیش برد، اما زمانی که مردم وارد میدان شدند، فتنهها فروکش کرد.
زادبر با بیان اینکه دیماه، مقطع مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی است، گفت: بزرگترین راهپیمایی تاریخ کشور در دیماه ۵۷ رقم خورد و در ادامه، شاه در ۲۶ دیماه ناچار به ترک کشور شد.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: برخلاف فراخوانهای رسانههای معاند، مردم با وجود برخی گلایهها پای کار نظام ایستادند و حتی شهدای دهه هشتادی تقدیم شد.
این پژوهشگر تاریخ در پایان با تأکید بر مردمداری امام خمینی (ره) تصریح کرد: رأس حکومت در اندیشه امام، مردم بودند و هر مسئولی که از مردم فاصله بگیرد، موجب آسیب به نظام خواهد شد.
