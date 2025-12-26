به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین یامی اظهار کرد: این رویداد به همت کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و با همکاری یک مرکز نوآوری از سوم تا پنجم دی و طی مدت سه روز در مرکز همایش‌های دانشجویی باقرالعلوم (ع) این دانشگاه برگزار شد.

وی افزود: در این رویداد که در موضوعات داروهای نوین، مکمل‌های دارویی و غذایی، سیستم‌های داروسازی، هوش مصنوعی در داروسازی و آرایشی و بهداشتی برگزار شد، تعداد ۸۰ ایده از داخل و خارج کشور به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها، تعداد ۳۰ ایده به مرحله نهایی راه یافتند.

دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد، تسهیلگر و مجری این رویداد گفت: ایده‌های راه یافته به مرحله نهایی طی این سه روز به صورت حضوری به رقابت گذاشته شدند تا در نهایت تیم‌های اول تا سوم علاوه بر دریافت جوایز نقدی ۲۵ تا ۱۵ میلیون تومانی، جهت تجاری سازی مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به حضور دو تیم از کشور ترکیه در بخش رقابتی این رویداد، خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد پس از برگزاری دوره‌های آموزشی پیرامون مفاهیم نوآوری طی یک پروسه سه ماهه و مهلت یک ماهه جهت ارسال ایده‌ها برگزار شد و در جریان این رقابت سه روزه نیز پنل‌های روایت تجربیات در این صنعت برای تیم‌های ایده پرداز برگزار شد.

مجری این رویداد خاطرنشان کرد: این رویداد نه تنها بستری مناسب برای رقابتی علمی است بلکه فرصتی مغتنم برای تبادل تجربیات و دستیابی به راهکارهای نوآورانه در عرصه سلامت و داروسازی، فراهم آورده است.

یامی در پایان افزود: کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد تنها ارگان رسمی دانشجویی در زمینه تحقیق و پژوهش در این دانشگاه است که از سال ۱۳۷۳ با هدف ارتقا سطح علمی و پژوهش دانشجویان فعالیت می‌کند و بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای پژوهشی و توسعه فناوری در حوزه علوم پزشکی فراهم آورده است.