به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا علیزاده، ظهر جمعه در نمازجمعه بخش بهمن با تأکید بر ضرورت تعهد مسئولان در تحقق امنیت، عدالت و رفاه عمومی، ترک مسئولیت در این زمینه را نوعی بیتقوایی و ظلم به مردم دانست.
وی در سخنان خود بیان کرد: جامعه برای پایداری و رشد نیازمند سه پایه اساسی یعنی امنیت، عدالت و رفاه است، و هر فردی که مسئولیتی در نظام اسلامی بر عهده میگیرد باید تمام توان خود را برای فراهم ساختن این مؤلفهها به کار گیرد. علیزاده تصریح کرد که غفلت از این تلاش، به معنای خیانت به جامعه و مصداق ترک فعل است که نشانهای از دوری از تقوای الهی محسوب میشود.
امامجمعه بخش بهمن با اشاره به نگاه سطحی برخی افراد درباره تقوا گفت: عدهای تصور میکنند پرهیز از گناهان آشکار کافی است، در حالی که قرآن و روایات بر شکر نعمتها و بهرهگیری درست از آن نیز تأکید دارند. وی افزود: طبق فرمایش امام جواد (ع)، انسان مؤمن باید بداند که نعمت بدون شکر، همانقدر خطرناک است که گناه بدون توبه، زیرا هر دو انسان را از مسیر قرب الهی دور میکند.
علیزاده سپس با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری پس از پایان دفاع مقدس دوازدهروزه، تأکید کرد که تمرکز بر ستونهای خیمه نظام اسلامی از مهمترین راهبردهای دوام انقلاب است.
وی با برشمردن این ستونها خانواده و زنان بهعنوان محور تربیت، خانواده شهدا بهعنوان حافظ فرهنگ شهادت، و علما و مبلغان دینی بهعنوان پاسداران اندیشه جامعه ادامه داد: غفلت از این پایهها در میدان جنگ روایتها، میتواند بنیانهای فکری و فرهنگی نظام را سست کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نبرد اصلی امت اسلامی، در میدان هویت، روایت و سبک زندگی جریان دارد و همه نهادهای جامعه باید با هوشیاری و احساس مسئولیت در برابر این هجمه فرهنگی ایستادگی کنند.
