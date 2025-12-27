نقش پررنگ اوسمار در روزهای کم فروغ آقای گل پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از زمان روی کار آمدن اوسمار ویهرا در فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران، دوباره به تیمی منظم و نتیجهگرا تبدیل شده است. سرخپوشان پایتخت در این بازه، هم از نظر امتیازگیری و هم از نظر کنترل جریان بازی، آمار قابل توجهی را ثبت کردهاند و بار دیگر خود را در قامت یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کردهاند.
شروع طوفانی روی نیمکت سرخها
نخستین حضور اوسمار ویهرا روی نیمکت پرسپولیس با نمایشی مقتدرانه همراه بود. سرخپوشان در این دیدار موفق شدند استقلال خوزستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند. بردی که خیلی زود اثر حضور سرمربی جدید را نشان داد تا هواداران هم به سرعت روزهای سپری شده این تیم در هفتههای ابتدایی با وحید هاشمیان را فراموش کنند.
ادامه مسیر با بردهای حسابشده
پس از آن، پرسپولیس برابر شمسآذر قزوین با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و در ادامه نیز با ثبت چهار برد متوالی یک بر صفر، نشان داد تیم اوسمار بیش از هر چیز به مدیریت بازی و حفظ نتیجه اهمیت میدهد؛ رویکردی که امتیازات را یکی پس از دیگری برای سرخها به همراه داشت.
۱۶ امتیاز از ۱۸ با حداقل گل زده
پرسپولیس در مجموع ۶ بازی لیگ برتری با هدایت اوسمار ویهرا، ۵ برد و یک تساوی کسب کرده و با ۱۶ امتیاز از ۱۸ امتیاز ممکن، یکی از بهترین عملکردهای فصلی خود را به ثبت رسانده است. عملکردی که این تیم را دوباره به جمع مدعیان اصلی قهرمانی اضافه کرده است.
امضای پرسپولیس با اوسمار هم حفظ شد
یکی از شاخصههای مهم پرسپولیس در این مقطع، مالکانه بازی کردن است. سرخپوشان در اغلب مسابقات، کنترل توپ و ریتم بازی را در اختیار داشتهاند و با گردش مناسب توپ، حریفان را وادار به عقبنشینی کردهاند؛ هرچند این برتری در مالکیت، همیشه به گلهای پرشمار منجر نشده است.
گلهای کم، نگرانی خط حمله
پرسپولیس در این ۶ مسابقه تنها ۹ گل به ثمر رسانده است. آماری که نشان میدهد این تیم در فاز هجومی همچنان جای پیشرفت دارد. در این میان، علی علیپور مهاجمی که قبل از آ مدن اوسمار، ۵ گل زده بود هنوز موفق به گلزنی نشده و این موضوع باعث شده بار گلزنی بیش از هر زمان دیگری بر دوش سروش رفیعی قرار بگیرد. بازیکنی که خلأ خط حمله را تا حد زیادی جبران کرده است.
ناکامی در جام حذفی
سرخپوشان در کنار رقابتهای لیگ برتر، در جام حذفی نیز به میدان رفتند. پرسپولیس در دیدار مقابل تراکتور به تساوی یک بر یک رضایت داد، اما در نهایت در ضربات پنالتی مغلوب شد و از دور رقابتها کنار رفت؛ اتفاقی که نشان داد مالکیت توپ همیشه تضمینکننده موفقیت نیست.
حالا وقت فکر اساسی است
اوسمار ویهرا تیمی تشکیل داده است که کنترل بازی و نتیجهگیری را بهخوبی بلد است اما برای تداوم موفقیت در مسیر قهرمانی نیاز دارد کارایی خود در خط حمله را افزایش دهد یا خط حمله را تقویت کند. موضوعی که میتواند سرنوشت فصل سرخها را تعیین کند. سرخها با اوسمار تا کنون ۱۶ امتیاز کسب کردند تا حالا با ۲۸ امتیاز در بین مدعیان قهرمانی همچون سپاهان و استقلال قرار بگیرند.
