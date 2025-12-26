هوای ۱۷ شهر خوزستان در وضعیت «قرمز» و ناسالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۲:۰۰ امروز جمعه ۵ دی، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۷۴، نیوساید اهواز ۱۶۸، مرکز بهداشت شرق اهواز ۱۵۶، استانداری خوزستان در اهواز ۱۶۰، ایستگاه معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۶۲، ایستگاه اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۶۸، ایستگاه دوم اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۲، ایستگاه پادادشهر اهواز ۱۷۷، ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۱۷۸، ایستگاه‌های کارون و شادگان ۱۶۸، ایستگاه ملاثانی ۱۵۶، ایستگاه سوسنگرد ۱۶۱، ایستگاه هویزه ۱۵۸، ایستگاه‌های آبادان و خرمشهر ۱۷۱، ایستگاه ماهشهر ۱۷۵، ایستگاه هندیجان ۱۷۱ و ایستگاه آغاجاری ۱۵۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

همچنین هوای اندیمشک، دزفول، شوش، شوشتر و بهبهان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای مسجدسلیمان، باغملک، رامهرمز، هفتکل و امیدیه در وضعیت «قابل قبول» و هوای اندیکا، لالی و دزپارت در شرایط «پاک» بوده است.