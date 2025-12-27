وضعیت هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح شنبه ششم دی ماه با میانگین ۱۸۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۸۸، میدان انقلاب ۱۸۷، پارک زمزم ۱۶۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۷۷، بزرگراه خرازی ۱۸۳، دانشگاه صنعتی ۱۸۲، خیابان رودکی ۱۶۴، زینبیه ۱۷۰، سپاهان‌شهر ۱۸۳، خیابان فرشادی ۱۸۴، خیابان‌های کاوه و فیض ۱۸۰، میرزا طاهر ۱۶۰ و ولدان ۱۷۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمد آباد با عدد ۲۱۰ و کردآباد ۲۱۷ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

امروز هوای خمینی‌شهر، قهجاورستان و شاهین‌شهر و مبارکه و کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در زرین شهر ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد از ۲ روز پیش اعلام کرده بود که به سبب پایداری جو و ماندگاری سرما در ساعات اولیه صبح شنبه شاخص آلودگی هوا در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده تا حد ناسالم برای عموم افراد جامعه بالا خواهد رفت. هواشناسی با این حال اعلام کرده که از اواخر وقت یکشنبه هفتم دی ماه از غرب استان فعالیت سامانه بارش‌زا اغاز خواهد شد.

آموزش و پرورش استان اصفهان نیز شب گذشته اعلام کرد که مدارس سراسر استان امروز شنبه به صورت حضوری است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

