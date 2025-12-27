  1. استانها
  2. اصفهان
۶ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۹

وضعیت هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور قرمز است

وضعیت هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور قرمز است

اصفهان- شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان، شاهین‌شهر، خمینی‌شهر، مبارکه، قهجاورستان و کاشان صبح شنبه ۶ دی ماه وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح شنبه ششم دی ماه با میانگین ۱۸۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۸۸، میدان انقلاب ۱۸۷، پارک زمزم ۱۶۸، خیابان پروین اعتصامی ۱۷۷، بزرگراه خرازی ۱۸۳، دانشگاه صنعتی ۱۸۲، خیابان رودکی ۱۶۴، زینبیه ۱۷۰، سپاهان‌شهر ۱۸۳، خیابان فرشادی ۱۸۴، خیابان‌های کاوه و فیض ۱۸۰، میرزا طاهر ۱۶۰ و ولدان ۱۷۸ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمد آباد با عدد ۲۱۰ و کردآباد ۲۱۷ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

امروز هوای خمینی‌شهر، قهجاورستان و شاهین‌شهر و مبارکه و کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در زرین شهر ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد از ۲ روز پیش اعلام کرده بود که به سبب پایداری جو و ماندگاری سرما در ساعات اولیه صبح شنبه شاخص آلودگی هوا در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده تا حد ناسالم برای عموم افراد جامعه بالا خواهد رفت. هواشناسی با این حال اعلام کرده که از اواخر وقت یکشنبه هفتم دی ماه از غرب استان فعالیت سامانه بارش‌زا اغاز خواهد شد.

آموزش و پرورش استان اصفهان نیز شب گذشته اعلام کرد که مدارس سراسر استان امروز شنبه به صورت حضوری است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

کد خبر 6702849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بی نام IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      انوقت اقایون نشستن تصمیم گرفت در شورای اضطرار که طفل معصوم های مردم برن مدرسه شبیه فیلم های ترسناک اخرالزمانی شده شهر از بس دود و مه
    • شهروند IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
      0 0
      پاسخ
      از عصر جمعه مشخص بود که امروز هوا آلوده تر از همیشه خواهد بود. اما متاسفانه در کمیته اضطرار تنها چیزی که براشون مهم نیست حل بنیادی مشکل و آینده نگری و تصمیم گیری درست در زمان اصطرار هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها