به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهاجر مازندرانی، در خطبههای این هفته نماز جمعه گرگان با اشاره به هفته ثبت احوال، حفظ شناسنامه و کارت ملی را بسیار مهم دانست و گفت: بیتوجهی به اسناد هویتی میتواند زمینه سوءاستفادههای جدی اجتماعی و اخلاقی را فراهم کند و لازم است مردم نسبت به این موضوع دقت بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی افزود: سازندگان ساختمانها و مجتمعهای مسکونی باید کار خود را بر اساس اصول فنی و با استحکام کامل انجام دهند. در اسلام، انجام درست کار یک ارزش الهی است و کمفروشی در مصالح و سهلانگاری در ساختوساز، تضییع حق مردم محسوب میشود.
امام جمعه موقت گرگان همچنین به سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی اشاره کرد و گفت: علمآموزی از سفارشهای مؤکد پیامبر اسلام (ص) است و یادگیری علم و سواد برای همه مسلمانان، زن و مرد، یک وظیفه دینی به شمار میرود.
وی با گرامیداشت ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: مردم ایران در بزنگاههای حساس، با بصیرت و آگاهی از نظام و انقلاب دفاع کردهاند و در برابر توطئههای دشمنان ایستادهاند. حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات است و دشمن امروز تلاش میکند با فشارهای اقتصادی، امید مردم را هدف قرار دهد.
مهاجر با انتقاد از پدیده احتکار و فساد اقتصادی تأکید کرد: کسانی که با اختلاس و سوءاستفاده به مردم و خون شهدا خیانت میکنند، باید با برخوردی قاطع و شفاف روبهرو شوند تا هیچکس جرأت تکرار چنین رفتارهایی را نداشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ولادت امام جوادالائمه (ع) را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: تولد آن حضرت، مکتب تشیع را از توطئههای دشمنان حفظ کرد و امامت ایشان در سن کودکی، جلوهای روشن از علم الهی و معجزه امامت است.
امام جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به آغاز سال میلادی و ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، این مناسبت را به همه مسیحیان و مسلمانان تبریک گفت و به نقل از حضرت مسیح (ع) تأکید کرد: همنشینی با انسانهایی که یاد خدا را زنده میکنند، علم میافزایند و انسان را به کار خیر دعوت میکنند، از مهمترین توصیههای انبیای الهی است.
