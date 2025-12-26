  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

مهاجر:سوءاستفاده از هویت،سهل‌انگاری و فساد اقتصاد جامعه راتهدید می‌کند

مهاجر:سوءاستفاده از هویت،سهل‌انگاری و فساد اقتصاد جامعه راتهدید می‌کند

گرگان-امام جمعه موقت گرگان با هشدار نسبت به سوءاستفاده از اسناد هویتی، ساخت‌وسازهای غیراصولی و فساد اقتصادی تأکید کرد که برخورد قاطع با مفسدان یک ضرورت غیرقابل اغماض است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهاجر مازندرانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گرگان با اشاره به هفته ثبت احوال، حفظ شناسنامه و کارت ملی را بسیار مهم دانست و گفت: بی‌توجهی به اسناد هویتی می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های جدی اجتماعی و اخلاقی را فراهم کند و لازم است مردم نسبت به این موضوع دقت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی افزود: سازندگان ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی باید کار خود را بر اساس اصول فنی و با استحکام کامل انجام دهند. در اسلام، انجام درست کار یک ارزش الهی است و کم‌فروشی در مصالح و سهل‌انگاری در ساخت‌وساز، تضییع حق مردم محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت گرگان همچنین به سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی اشاره کرد و گفت: علم‌آموزی از سفارش‌های مؤکد پیامبر اسلام (ص) است و یادگیری علم و سواد برای همه مسلمانان، زن و مرد، یک وظیفه دینی به شمار می‌رود.

وی با گرامیداشت ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: مردم ایران در بزنگاه‌های حساس، با بصیرت و آگاهی از نظام و انقلاب دفاع کرده‌اند و در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده‌اند. حفظ نظام اسلامی از مهم‌ترین واجبات است و دشمن امروز تلاش می‌کند با فشارهای اقتصادی، امید مردم را هدف قرار دهد.

مهاجر با انتقاد از پدیده احتکار و فساد اقتصادی تأکید کرد: کسانی که با اختلاس و سوءاستفاده به مردم و خون شهدا خیانت می‌کنند، باید با برخوردی قاطع و شفاف روبه‌رو شوند تا هیچ‌کس جرأت تکرار چنین رفتارهایی را نداشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ولادت امام جوادالائمه (ع) را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: تولد آن حضرت، مکتب تشیع را از توطئه‌های دشمنان حفظ کرد و امامت ایشان در سن کودکی، جلوه‌ای روشن از علم الهی و معجزه امامت است.

امام جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به آغاز سال میلادی و ولادت حضرت عیسی مسیح (ع)، این مناسبت را به همه مسیحیان و مسلمانان تبریک گفت و به نقل از حضرت مسیح (ع) تأکید کرد: همنشینی با انسان‌هایی که یاد خدا را زنده می‌کنند، علم می‌افزایند و انسان را به کار خیر دعوت می‌کنند، از مهم‌ترین توصیه‌های انبیای الهی است.

