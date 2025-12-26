اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تأیید صلاحیت ۳۰ نفر از معتمدان توسط هیئت نظارت، جلسه انتخاب اعضای اصلی هیئت اجرایی شهرستان تهران با حضور حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، آقامیری رئیس هیئت نظارت شهرستان، رضاییامین نماینده دادگستری استان، محمدی مدیرکل ثبتاحوال استان و کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، پس از رأیگیری از حاضران، افراد زیر بهعنوان اعضای منتخب و اصلی در هیئت اجرایی شهرستان تهران انتخاب شدند:
علیاصغر احمدی
محمدحسین مقیمی
هوشنگ بازوند
عبدالرضا فولادوند
عیسی فرهادی
سیدجواد حسینی
محمدهادی ایازی
میثم امرودی
گفتنی است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
