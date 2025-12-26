  1. جامعه
  2. شهری
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند

اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند

پس از تأیید صلاحیت ۳۰ نفر از معتمدان توسط هیئت نظارت، جلسه انتخاب اعضای اصلی هیئت اجرایی شهرستان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تأیید صلاحیت ۳۰ نفر از معتمدان توسط هیئت نظارت، جلسه انتخاب اعضای اصلی هیئت اجرایی شهرستان تهران با حضور حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، آقامیری رئیس هیئت نظارت شهرستان، رضایی‌امین نماینده دادگستری استان، محمدی مدیرکل ثبت‌احوال استان و کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، پس از رأی‌گیری از حاضران، افراد زیر به‌عنوان اعضای منتخب و اصلی در هیئت اجرایی شهرستان تهران انتخاب شدند:

علی‌اصغر احمدی

محمدحسین مقیمی

هوشنگ بازوند

عبدالرضا فولادوند

عیسی فرهادی

سیدجواد حسینی

محمدهادی ایازی

میثم امرودی

گفتنی است هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد خبر 6702439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها