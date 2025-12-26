ابراهیمی: ۹ دی روز بصیرت و میثاق دوباره مردم با نظام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان بهاباد که با حضور پرشور نمازگزاران در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نهم دی، اظهار داشت: ایام دیماه یادآور حادثهای بزرگ و با برکت در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روز نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است.
امام جمعه بهاباد بیان داشت: در سال ۱۳۸۸، در حالیکه دشمنان انقلاب با طراحی فتنهای پیچیده و حسابشده قصد داشتند مردم را از مسیر ولایت جدا کنند، ملت مؤمن و بصیر ایران با درک درست از جایگاه ولایت و امامت، راه حق را از باطل تشخیص دادند و با حضور تاریخی خود، مسیر انقلاب را از انحراف نجات دادند.
ابراهیمی ادامه داد: باید به یاد داشته باشیم که مردم با بصیرت و درک عمیق از ولایت، همواره در برابر تهدیدات ایستادهاند و این بصیرت است که پیروزی را برای ملت رقم زده است.
وی با بیان اینکه روز نهم دیماه، روزی است که ملت ما با بصیرت و آگاهی خود از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کردند، افزود: این روز نماد فهم و آگاهی مردم نسبت به جایگاه ولایت فقیه و اهمیت آن در تحکیم انقلاب اسلامی است.
امام جمعه شهرستان بهاباد در بخش دیگری از خطبه، ضمن تبریک ایام پربرکت ماه رجب، به مسئله برگزاری ایامالبیض و اعتکاف در این ماه اشاره کرد و گفت: در آستانه ایام مبارک اعتکاف هستیم. اعتکاف فرصتی است برای نزدیکی به خداوند و تجدید عهد با او است.
ابراهیمی عنوان کرد: باید به یاد داشته باشیم که ایام اعتکاف فرصتی برای انس با خداوند است و نیاز داریم تا در این ایام، از ظرفیت خیرین و روحانیون استفاده کنیم. همچنین در هر مرحله از این برنامه، لازم است هزینهها را در حد امکان پایین نگه داریم تا خانوادهها بتوانند به راحتی در این مراسم شرکت کنند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی بهاباد از همه عزیزانی که در برگزاری این برنامهها تلاش میکنند، بهخصوص هیئت امنای مساجد و بسیجیان عزیز، صمیمانه تشکر کرد و گفت: امیدوارم همت و همکاری همگان، سبب فراهم آوردن محیطی دلپذیر برای عاشقان خداوند شود.
ابراهیمی به پنجم دیماه، سالروز حادثه تلخ و دردناک زلزله بم اشاره کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره انسانهایی که در این حادثه جان خود را از دست دادند، افزود: در این روز که به نام «روز ملی ایمنی در برابر زلزله» شناخته میشود، یاد و نام همه کسانی را که در چنین رخدادهایی جان خود را فدای خدمت و انسانیت کردند، گرامی میداریم، بهویژه شهید بزرگوار احمد کاظمی که در جریان یکی از حوادث طبیعی کشور با فداکاری و از خودگذشتگی، الگوی خدمت و ایمان شد. خداوند ایشان و همه شهدای راه خدمت و انقلاب را با اولیا محشور فرماید.
امام جمعه بهاباد در ادامه با تأکید بر اینکه شهرستان بهاباد نیز روی گسل زلزله قرار دارد و مردم و مسئولان توجه داشته باشند تا منازل مسکونی خود را در برابر زلزله مقاومسازی کنند، گفت: شهر و شهرستان ما نیز بر پهنهای قرار دارد که احتمال وقوع زلزله در آن منتفی نیست. از همه مسئولان و مردم عزیز میخواهم که هوشیاری و آمادگی لازم را داشته باشند و فرهنگ ایمنی را جدی بگیرند.
حجتالاسلام ابراهیمی همچنین به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم اشاره کرد و افزود: طبیعی است که ما همانند دیگر کشورهای جهان، در عرصه اقتصاد و مدیریت، مشکلاتی داریم. این مشکلات قابل انکار نیست؛ اما تجربه انقلاب به ما آموخته هر جا که مسئولان و مدیران با ولایت همراه بودهاند و از رهنمودهای رهبری پیروی کردهاند، موفقیت و پیشرفت حاصل شده است. هر زمان نیز که از این مسیر فاصله گرفتهاند، دشواریها و ناکامیها پدید آمده است.
امام جمعه بهاباد تصریح کرد: امروز نیز راه برونرفت از مشکلات اقتصادی، نه در بیرون از مرزها و نه در وابستگی به بیگانه است؛ بلکه در فعالسازی ظرفیتهای داخلی، اعتماد به مردم و همافزایی میان دولت و ملت است.
وی ادامه داد: کشور ما از استعدادهای فراوان طبیعی، انسانی و علمی برخوردار است. باید این ظرفیتها بهدرستی شناسایی و به کار گرفته شود. اگر برخی از تحریمها فشارهایی را بر کشور وارد کردهاند، ما میتوانیم با تکیه بر توان داخلی این مشکلات را کاهش دهیم.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهاباد در پایان خطبه به مسائل و مشکلات شهرستان بهاباد اشاره کرد و تصریح کرد: من به مسئولان محترم استان و شهرستان عرض میکنم: در حوزههای اقتصادی و عمرانی منطقه، تعامل و همدلی را جایگزین تعارض کنید.
وی افزود: اختلافها را با گفتوگو و در فضایی صمیمانه حل کنید تا خسارتهای احتمالی به زندگی مردم و آینده منطقه وارد نشود. وعدههایی که به مردم داده میشود، باید صادقانه و عملی باشد تا اعتماد عمومی حفظ گردد. متأسفانه تکرار وعدههای بیعمل، موجب دلسردی مردم میشود.
حجتالاسلام ابراهیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با شناخت خوبی که از مسئولان دلسوز، بهویژه استاندار محترم و معاونان ایشان داریم، از ایشان انتظار داریم با استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی، مسیر توسعه منطقه را با مدیریت دقیق دنبال کنند. با همکاری متولیان اقتصادی، مسئولان محلی و همراهی مردم مؤمن، بسیاری از مشکلات منطقه قابل حل خواهد بود.
امام جمعه بهاباد گفت: بیاییم همه با هم دست در دست هم بگذاریم، برای آیندهای روشن و آباد، با نیت خالص و صبر و توکل، در کنار هم قرار بگیریم. این روحیه همکاری و وحدت، ضامن پیشرفت منطقه و کشور خواهد بود.
امام جمعه بهاباد در ادامه، ولادت با سعادت حضرت علیاصغر (ع) را تبریک گفت و افزود: این روزها مصادف است با ولادت با سعادت حضرت علیاصغر (ع)، ششمین فرزند نورانی امام حسین (ع)، کودک مظلومی که در واقعه کربلا، با شهادتش درس بزرگ ایمان، صبر و تسلیم در برابر اراده الهی را به تمام تاریخ آموخت.
وی افزود: حضرت علیاصغر (ع) گرچه نوزادی ششماهه بود، اما در دامن ولایت و در خانه عصمت پرورش یافته بود؛ و خداوند اراده کرد که این کودک معصوم، جان خود را فدای حقیقت و استمرار راه امامت و ولایت کند.
امام جمعه بهاباد با اشاره به این مناسبت فرخنده گفت: امروز، یاد حضرت علیاصغر (ع) یاد مظلومیت در اوج عشق است؛ یاد کودکی است که لب تشنه به قربانگاه عشق رفت تا جهان بداند که در راه خدا، سن و سال معنا ندارد؛ ایمان، بزرگترین معیار بندگی است.
وی افزود: خانوادهها باید با الهام از مکتب عاشورا، فرزندان خود را در مسیر ایمان، غیرت و ولایت تربیت کنند. حضرت رباب و امام حسین (ع) در سختترین شرایط، الگویی از استقامت و رضای الهی برای همه پدران و مادران تاریخ شدند.
