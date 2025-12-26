  1. استانها
مردم و مسئولان در برابر وعده‌های فریبنده دشمنان هوشیار باشند

ایلام - امام جمعه موقت ایلام با اشاره به تحولات اخیر پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، رفتار کشورهای غربی را غیرقانونی خواند و بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت شمس‌الله صفرلکی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات اخیر پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، رفتار کشورهای غربی را غیرقانونی خواند و بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در برابر وعده‌های فریبنده دشمنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مذاکره از نگاه آمریکا یعنی اجرای بی‌چون‌وچرای خواسته‌های آنها، افزود: تجربه نشان داده است که تنها زبان مقاومت می‌تواند دشمن را وادار به عقب‌نشینی کند.

امام جمعه موقت ایلام همچنین به سالگرد حماسه ۹ دی اشاره کرد و حضور مردم استان در روزهای پیش از این مناسبت را نشانه‌ای از پیوند عمیق آنان با ولایت دانست.

وی گفت: مردم ایلام در همه عرصه‌های انقلاب با اخلاص و فداکاری در کنار نظام اسلامی بوده‌اند و شایسته است مسئولان نیز توجه بیشتری به این مردم داشته باشند.

حجت الاسلام صفرلکی در بخش دیگری از سخنان خود، روز نیروهای حفاظت هواپیمایی را گرامی داشت و عملکرد این نیروها در تأمین امنیت پروازها را ستود.

وی همچنین به آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و توصیه کرد: افرادی وارد عرصه شوند که دغدغه حل مشکلات استان را دارند، نه اهداف شخصی و دنیوی.

وی با انتقاد از وضعیت مبلمان شهری ایلام گفت: آنچه امروز در شهر می‌بینیم، در شأن مردم نیست. اگر بودجه وجود ندارد، باید از طریق قانون و دستگاه قضایی مطالبات از نهادهای بدهکار پیگیری شود.

امام جمعه موقت ایلام در پایان تأکید کرد: کسانی که توانایی و انگیزه خدمت دارند، باید برای ارتقای وضعیت شهر وارد میدان شوند تا سیمای ایلام در شأن مردم این دیار باشد.

