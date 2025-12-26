  1. استانها
  2. سمنان
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

«۹دی» نماد ولایتمداری و خیزش خودجوش مردم ایران

«۹دی» نماد ولایتمداری و خیزش خودجوش مردم ایران

آرادان- امام جمعه آرادان با اشاره به روز نهم دی ماه، آن را نماد بارز ولایتمداری و بصیرت ملت ایران دانست و گفت: مردم در نهم دی ۱۳۸۸، حماسه‌ای خودجوش آفریدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن اشاره به انتخابات سال ۸۸ بیان کرد: در آن سال انتخاباتی بسیار پرشور برگزار شد اما عده‌ای خود خواه، انحصار طلب و ضد ولایت و با افکار غربی و شاید عمداً کشور را به آشوب کشاندند و ادعای تقلب کردند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی آنها را دعوت به آرامش کردند و دستور به شورای نگهبان دادند که ۲۰ درصد از آرایی که شمارش شده در تهران و شهرهای دیگر بازشماری شود، افزود: بعد از بازشماری آرا دوباره نتیجه همان بود که شد اما این افراد دست بردار نبودند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه کشور در آن برهه به آشوب کشیده شد و هشت ماه کشور دچار تلاطم و نابسامانی شد، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در نماز جمعه خطبه خواندند و حتی آنان را دوستان و برادران قدیمی خواندند و آنان را به نگاه دقیق دعوت کردند و هشدار دادند تا مبادا گرگ‌هایی که بیرون از مرزها نشسته‌اند کشورمان را چند پاره نکنند.

شریفی نیا با بیان اینکه این افراد متأسفانه گردن کشی کردند، بیان کرد: مردم ایران اسلامی هشت ماه تحمل کردند و حتی روز عاشورای سال ۸۸ عقاید مردم را زیرپا گذاشتند و موکب‌های امام حسین (ع) را آتش زدند و روز عاشورا کف و سوت می‌زدند تا اینکه تحمل مردم انقلابی ایران اسلامی به سر آمد و موجی در ۹ دی راه افتاد.

وی با بیان اینکه کسانی که دین ندارند و بهایی و وهابی و کمونیسم بودند در سال ۸۸ آمدند و انواع بی حرمتی‌ها را کردند و اینها کسانی بودند که اصلاً بهانه شأن دیگر انتخابات نبود وگرنه اگر کسی به رأی یک نامزد اعتراض دارد می‌تواند اعتراض خودش را بیان کند، افزود: این افراد اساساً به دنبال نابودی کشور بودند اما ملت بزرگوار و انقلابی در حماسه ۹ دی برابر آنان ایستادند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه در این شهرستان به مناسبت سالگرد حماسه ۹ دی، آئینی ویژه برگزار خواهد شد، تاکید کرد: در روز ۹ دی ۸۸ بدون اینکه از سوی ارگانی دعوت شوند، خودجوش به حمایت از ولایت فقیه به خیابان آمده و آن عظمت تاریخی را آفریدند تا نشان دهند که پشتیبان ولایت فقیه هستند و لذا گرامی داشت ۹ دی روز حماسه مردم ولایی، بر همه ما واجب است.

کد خبر 6702373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها