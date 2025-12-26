ماه رجب فرصت بازسازی معنوی و مقابله با منکرات اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه پنجم دی ماه ۱۴۰۴ اهل‌سنت خاش اظهار کرد: ماه رجب، ماه معنویت‌ها و آغاز مسیری برای نزدیک‌شدن به خداوند متعال است و مسلمانان باید از این فرصت برای پاکسازی دل‌ها، ترک حرام و حرکت به سوی اعمال صالح بهره ببرند.

وی با اشاره به منکرات رایج در جامعه افزود: بی‌توجهی به واجبات دینی، تضعیف اخلاق اسلامی، گسترش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، آسیب‌دیدن بنیان خانواده و عادی‌سازی گناه، از جمله چالش‌هایی است که آثار منفی آن تنها متوجه فرد نیست، بلکه کل جامعه را دچار آسیب می‌کند.

امام جمعه اهل‌سنت خاش، راهکارهای مقابله با منکرات از منظر اسلام را تقویت ایمان، آگاهی‌بخشی دینی، تربیت صحیح نسل جوان و احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با زبان نرم و حکیمانه عنوان کرد و گفت: اصلاح جامعه از اصلاح فرد آغاز می‌شود و هر مسلمان در برابر رفتار و عملکرد خود مسئول است.

مولوی عبدالستار حسین‌زهی تأکید کرد: پرهیز از حرام و التزام عملی به دستورات الهی، انسان را در برابر مفاسد اخلاقی و ضدانسانی مصون می‌سازد و زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای سالم، با امنیت اخلاقی و برخوردار از آرامش اجتماعی خواهد بود.

وی همچنین خواستار توجه ویژه خانواده‌ها به تربیت دینی فرزندان شد و افزود: خانواده نخستین بستر شکل‌گیری شخصیت انسان است و اگر ارزش‌های دینی در این نهاد تقویت شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت.

ماه رجب در تقویم اسلامی به‌عنوان یکی از ماه‌های حرام و مقدمه‌ای برای ورود به ماه‌های شعبان و رمضان، جایگاه ویژه‌ای در خودسازی، عبادت و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی دارد و علمای دین همواره بر بهره‌گیری معنوی از این ماه تأکید داشته‌اند.