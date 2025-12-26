آرامی: «۹ دی» نماد بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبههای نخستین نماز جمعه زمستان ۱۴۰۴ گرمسار در مصلای این شهرستان ۹ دی را روز بصیرت و دشمن شناسی ملت مسلمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی و ایستادگی در برابر خواست دشمنان دانست.
وی با بیان اینکه ۹ دی روز میثاق امت با ولایت است، افزود: از روز ۹ دی باید به عنوان یوم الله یاد کرد و همه ساله باید آن را گرامی داشت زیرا روز بزرگی در تاریخ ایران محسوب میشود.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه بصیرت مایه نجات است، گفت: اگر بصیرت نباشد، فتنه گران امت اسلامی را به بیراهه میبرند و اگر مردم زمان علی (ع) بصیرت داشتند، این بلا بر سر جامعه اسلامی نمیآمد و این تفرقه و چند دستگی وجود نداشت.
آرامی با بیان اینکه بی بصیرتی چند دستگی را به اسلام تحمیل کرد، تاکید کرد: در جنگهای صفین، جمل و نهروان شاهد بودیم که سپاهیان نمیدانستند که حق کدام سمت میدان ایستاده و این اوج بی بصیرتی است.
وی با بیان اینکه کسی که بصیرت نداشت، حق شناس نبود، اهل رعایت تقوا نبود، تشخیص حق و باطل را میداشت و این یعنی انسان بصیرت پیدا میکند، گفت: هر قدر مؤمنان در تاریخ ضرر کردهاند، از بی بصیرتی تودههای مردم بوده است.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه کسی فتنه را ایجاد میکند که بخش مهم آن در دست دشمن است، تاکید کرد: دشمن چه زمان رسول الله (ص) چه تا به امروز، دنبال فتنه است، گفت: این رویه دشمن تا قیام قیامت هم تداوم دارد لذا باید موقعیت شناس بود و دچار خطا نشد.
آرامی با بیان اینکه دشمنی دشمن ادامه دارد، افزود: آنچه تا قیام قیامت ما نیاز داریم بصیرت است زیرا دشمن لحظهای از ما را رها نمیکند لذا از این بابت میتوان گفت که باید در برابر دشمن و خودیهای دنیا پرست، بصیرت داشت تا از انقلاب حفاظت کرد.
وی با بیان اینکه باید در برابر کسانی که لذت دنیا و علاقه به مقام و پست دنیا دارند نیز بصیرت داشت، افزود: بعضاً شاهد هستیم که افراد به واسطه عشق به مقام متوهم میشوند کما اینکه در ۸۸ شاهد همین ماجرا بودیم.
امام جمعه گرمسار رفتار برخی افراد در سال ۸۸ را توهم رأی آوری توصیف کرد و گفت: کسی که رئیس ستاد انتخاباتی خودش به او رأی نداده بود توهم رأی آوری از سوی مردم داشت!
آرامی با بیان اینکه مسئول ستاد همان آدم اعتراف کرد که رأی ما همان قدر بوده، اما باز هم او زمین و زمان را برهم ریخت و عدهای را تحریک کرد تا پای اسلام حتی به میان آمد و بی حرمتی به امام حسین (ع) کردند، گفت: این افراد نظام را تا پرتگاه پیش بردند اما کوتاه نیامدند تا مشت محکم مردم را در حماسه ۹ دی دریافت کنند ان هم کسانی که شیطان آنان را در چنگ خودش گرفته بود.
