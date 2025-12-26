چین ۲۰ شرکت نظامی آمریکا را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه چین در بیانیهای اعلام کرد که این کشور، ۲۰ شرکت نظامی آمریکایی را به دلیل تأمین تسلیحات برای جزیره تایوان تحریم کرده است.
وزارت امور خارجه چین، تحریم تایوان را از تاریخ ۲۶ دسامبر لازمالاجرا دانست و نوشت: تحریمهای جدید، ۲۰ شرکت و ۱۰ فرد را هدف قرار میدهد.
وزارت دفاع چین نیز در بیانیهای اعلام کرد: آمریکا، اخیراً اقدام به ارسال تسلیحات برای تایوان کرده که نقض جدی اصل چین واحد به شمار میرود.
در این بیانیه آمده است: اقدام آمریکا در ارسال سلاح برای جزیره تایوان، مداخله جدی در امور داخلی پکن است و بهشدت حاکمیت و تمامیت ارضی چین را تضعیف میکند.
چین، جزیره خودمختار تایوان را بخشی از خاک خود میداند و هرگونه ارتباط دولتهای خارجی با جدایی طلبان حاکم بر این جزیره را نقض حاکمیت خود اعلام کرده است.
