به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش چین روز دوشنبه یگان‌هایی از نیروی زمینی، دریایی، هوایی و توپخانه را برای برگزاری رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» در اطراف تایوان مستقر کرد.

فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: این رزمایش شامل تیراندازی با مهمات جنگی در روز سه‌شنبه خواهد بود. در این بیانیه، تصویری گرافیکی منتشر شده که پنج منطقه در اطراف جزیره تایوان را مشخص می‌کند؛ مناطقی که از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت با محدودیت‌های دریایی و هوایی مواجه خواهند بود.

این رزمایش، ششمین دور از رزمایش‌های نظامی چین از سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود. این رزمایش‌ها، ۱۱ روز پس از آن آغاز شد که ایالات متحده از فروش تسلیحاتی ۱۱.۱ میلیارد دلاری به جدایی طلبان تایوان خبر داد.

ارتش چین اعلام کرد جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها، پهپادها و موشک‌های دوربرد را به‌کار گرفته و تمرین حمله به اهداف متحرک زمینی را در قالب شبیه‌سازی یک تهاجم هماهنگ از چند جهت به جزیره انجام خواهد داد.

سخنگوی فرماندهی منطقه شرقی چین، گفت: این رزمایش‌ها هشداری جدی به نیروهای جدایی طلب تایوان و نیروهای مداخله‌گر خارجی است.

جدای طلبان تایوان، رزمایش چین را محکوم کردند. سخنگوی دفتر رئیس جزیره خودمختار تایوان از چین خواست دچار اشتباه محاسباتی نشود و صلح منطقه‌ای را تضعیف نسازد.

وی، رزمایش نظامی چین در اطراف جزیره تایوان را اقدامی غیرمسئولانه خواند و خواستار توقف آن شد.

وزارت دفاع جزیره خودمختار تایوان اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، دو فروند هواپیمای نظامی و ۱۱ فروند کشتی چینی در اطراف جزیره فعالیت داشته‌اند و ارتش تایوان در وضعیت آماده‌باش بالا قرار دارد و آماده اجرای «رزمایش واکنش سریع» است. این نوع رزمایش برای جابه‌جایی سریع نیروها در صورت حمله واقعی چین انجام می‌شود.

وزارت دفاع جزیره خودمختار تایوان اعلام کرد: نیروهای مسلح ما در بالاترین سطح هوشیاری و آمادگی باقی خواهند ماند.

تلویزیون دولتی چین اعلام کرد این رزمایش‌ها بر مسدود کردن بنادر حیاتی تایوان، از جمله بندر کیلونگ در شمال و بندر کائوسیونگ در جنوب متمرکز خواهد بود.

اگرچه ارتش چین سال گذشته نیز در جریان رزمایش‌ها، تمرین محاصره بنادر تایوان را انجام داده بود، اما این نخستین بار است که به‌طور علنی اعلام می‌کند رزمایش‌های اطراف تایوان با هدف جلوگیری از مداخله نظامی خارجی انجام می‌شود.