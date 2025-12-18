هشدار چین به آمریکا درباره فروش ۱۱ میلیارد دلار سلاح به تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه در بیانیهای در واکنش به اقدام تحریک آمیز آمریکا در تأیید فروش تسلیحات نظامی به جزیره تایوان اعلام کرد: موافقت آمریکا با فروش سلاح به تایوان، حاکمیت و امنیت چین را به طور جدی تضعیف میکند. ما برای محافظت از خود اقداماتی انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، در بیانیه صادره از سوی پکن در این ارتباط آمده است: کمک تسلیحاتی آمریکا به تایوان برای تایپه فاجعه بار خواهد بود. ما از ایالات متحده میخواهیم که فوراً اقدامات خطرناک خود در زمینه مسلح کردن تایوان را متوقف کند.
وزارت امور خارجه چین در ادامه این بیانیه پیرامون فشار ترامپ بر ونزوئلا نیز اعلام کرد: چین با همه تاکتیکهای قلدرمآبانه یکجانبه مخالف است.
وزارت دفاع تایوان پیشتر اعلام کرد که دولت آمریکا روند فروش تسلیحات به این جزیره به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار را پیش میبرد؛ بستهای که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی آمریکا با این جزیره تاکنون است.
وزارت دفاع تایوان در بیانیهای اعلام کرده بود که این بسته پیشنهادی شامل ۸ قلم تسلیحاتی از جمله سامانههای موشکی «هیمارس»، توپخانه، موشکهای ضدزره، پهپادها و قطعات مربوط به سایر تجهیزات نظامی است.
