۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

هشدار چین به آمریکا درباره فروش ۱۱ میلیارد دلار سلاح به تایوان

هشدار چین به آمریکا درباره فروش ۱۱ میلیارد دلار سلاح به تایوان

وزارت خارجه چین به آمریکا هشدار داد: موافقت آمریکا با فروش سلاح به تایوان، حاکمیت و امنیت چین را به طور جدی تضعیف می‌کند و بنابراین پکن برای محافظت از خود اقداماتی انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای در واکنش به اقدام تحریک آمیز آمریکا در تأیید فروش تسلیحات نظامی به جزیره تایوان اعلام کرد: موافقت آمریکا با فروش سلاح به تایوان، حاکمیت و امنیت چین را به طور جدی تضعیف می‌کند. ما برای محافظت از خود اقداماتی انجام خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، در بیانیه صادره از سوی پکن در این ارتباط آمده است: کمک تسلیحاتی آمریکا به تایوان برای تایپه فاجعه بار خواهد بود. ما از ایالات متحده می‌خواهیم که فوراً اقدامات خطرناک خود در زمینه مسلح کردن تایوان را متوقف کند.

وزارت امور خارجه چین در ادامه این بیانیه پیرامون فشار ترامپ بر ونزوئلا نیز اعلام کرد: چین با همه تاکتیک‌های قلدرمآبانه یکجانبه مخالف است.

وزارت دفاع تایوان پیشتر اعلام کرد که دولت آمریکا روند فروش تسلیحات به این جزیره به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار را پیش می‌برد؛ بسته‌ای که بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی آمریکا با این جزیره تاکنون است.

وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این بسته پیشنهادی شامل ۸ قلم تسلیحاتی از جمله سامانه‌های موشکی «هیمارس»، توپخانه، موشک‌های ضدزره، پهپادها و قطعات مربوط به سایر تجهیزات نظامی است.

    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      روش وحشی گری غربی های وحشی یک - تنت را کشورت جدا می کنند سپس حمایتش می کنند تا باهات بجنگه و بهت خسارت وارد کنه اینطوری ضعیفت می کنند که بهت حلمه کنند مثل گذشته و تیکه تیکه ات کنند تا بمیری مثل اکران که از شوروی جادش کردند و حالا شده مثل یک احمق که علیه سرزمین مادریش در حال جنگ هست حالا هام نوبت چین شده
    • GB ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      برای چین آسان هست ،یک قرارداد سنگین راهبردی با ونزویلا ببندد و بزرگترین و مجهزترین پایگاههای نظامی را در چهار گوشه ونزویلا بزند ،ببینیم بعد چکار میکند .

