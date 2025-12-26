آبادان میزبان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال شد

سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه رشته فوتبال یکی از اولویتهای پیگیریام است. فوتبال، ورزشی است که بیشترین علاقه را در میان مردم آبادان دارد و همچنین استعدادهای نهفته زیادی در این شهر وجود دارد.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده، مقرر شده مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ دیماه در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه فوتبال آبادان و شناسایی استعدادهای نهفته در محلات مختلف این شهر، از برنامههایی است که در این سفر به طور ویژه پیگیری میکنم.
مولوی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این مجمع، سطح فوتبال آبادان و خرمشهر را ارتقا میدهد و فرصتهای بیشتری برای استعدادهای این منطقه فراهم میکند.
