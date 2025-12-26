سیدمهدی طاهری پورفرد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌ها و برنامه‌های ورزشی این شهرستان، به برخی دغدغه‌ها و اقدامات انجام‌شده اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه استخر پیشوا از نظر تأمین آب مشکلی ندارد، گفت: در صورت بروز محدودیت در حوزه گاز، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و از سوخت جایگزین (گازوئیل) برای ادامه فعالیت مجموعه استفاده خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان پیشوا در ادامه به پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: پروژه ورزشی سرگل افتتاح شده و هم‌اکنون در اختیار شهروندان قرار دارد، همچنین پروژه ورزشی باستانی که پس از ۱۲ سال به مرحله اتمام رسیده، به‌زودی افتتاح خواهد شد. مشکلات و نیازهای اماکن ورزشی نیز به اداره‌کل ورزش و جوانان استان اعلام شده تا در صورت امکان، اعتبارات لازم تخصیص یابد.

طاهری پورفرد با بیان اینکه تقریباً اکثر رشته‌های ورزشی در شهرستان پیشوا فعال هستند، اظهار داشت: این رشته‌ها ظرفیت رشد و توسعه بالایی دارند و در برخی رشته‌ها مانند هاکی روی یخ و کشتی استعدادهای قابل توجهی شناسایی شده‌اند.

وی درباره وضعیت بودجه‌ای اداره ورزش پیشوا تصریح کرد: بودجه مستقلی در اختیار اداره شهرستان نیست و تمامی اعتبارات مربوط به ساخت اماکن ورزشی و تکمیل پروژه‌ها از طریق اداره‌کل تخصیص داده می‌شود.

رئیس اداره ورزش پیشوا در بخش دیگری از سخنان خود از موفقیت ورزشکاران شهرستان خبر داد و گفت: خانم پانیذ کبیری و خانم خانی در رشته هاکی اسکیت موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شده‌اند که مایه افتخار ورزش پیشوا است.

وی همچنین به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی برگزارشده اشاره کرد و افزود: برگزاری طرح ازدواج آسان برای ۱۰۰ زوج، چندین دوره مسابقات استانی در رشته‌های مختلف، دو همایش پیاده‌روی خانوادگی در پیشوا و جلیل‌آباد، تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان تمامی رشته‌ها، اجرای بیش از ۴۰ برنامه متنوع در هفته تربیت بدنی و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا از جمله مهم‌ترین اقدامات این اداره بوده است.