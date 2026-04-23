اعطای تسهیلات ۱۵۰ میلیونی به ۶ طرح صنایع دستی در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمشیدی نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده، با اشاره به نقش کلیدی شبکه بهداشت در ارتقای سلامت اجتماعی و روانی شهروندان، از تلاشهای این مجموعه در ارائه مشاورههای لازم به مردم در مراکز درمانی برای آمادگی در برابر مخاطرات و آسیبهای ناشی از جنگ و همچنین کنترل روانی و ایجاد آرامش خاطر شهروندان، قدردانی کرد.
وی در خصوص مطالبات مردمی در طرح محلهمحور منطقه «کهنک» گفت: مردم این منطقه درخواست استقرار پزشک در پایگاه سلامت و بهسازی خیابانها را داشتند که با همکاری شبکه بهداشت، استقرار پزشک در آن منطقه محقق شده است.
معاون فرماندار پیشوا ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی نیز یک دوره کلاس آموزشی رایگان صنایع دستی برگزار شده که منجر به معرفی هشت طرح به بنیاد برکت و علوی گردید. از این میان، شش طرح موفق به دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی شدهاند.
جمشیدی ضمن اشاره به برگزاری تجمعات شبانه همزمان با دهه کرامت، اعلام کرد که ادارات شهرستان با برپایی موکب، نمایشگاه عکس، غرفههای فرهنگی و ارائه آموزشهای متنوع، در راستای ترویج فرهنگ خدمترسانی به مردم فعالیت چشمگیری داشتهاند.
در پایان این نشست، اردستانی، مدیر آموزش و پرورش پیشوا، گزارشی از برگزاری برنامههای متنوع به مناسبت هفته معلم ارائه داد و پیشنهاد برگزاری این برنامهها را مطرح کرد.
نظر شما