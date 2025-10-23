  1. استانها
  2. تهران
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

طاهری پورفرد: جشن ازدواج آسان برای ۱۱۴ زوج جوان در پیشوا برگزار شد

طاهری پورفرد: جشن ازدواج آسان برای ۱۱۴ زوج جوان در پیشوا برگزار شد

پیشوا- رئیس اداره ورزش و جوانان پیشوا از برگزاری آیین ازدواج آسان با حضور ۱۱۴ زوج جوان در این شهرستان خبر داد.

سید مهدی طاهرپورفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آئین ازدواج آسان با حضور ۱۱۴ زوج جوان در پیشوا خبر داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان پیشوا در ادامه اظهار داشت: هدف از اجرای این برنامه، ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حذف هزینه‌های گزاف و غیرضروری و تمرکز بر اصل و معنای واقعی ازدواج است.

وی افزود: در این مراسم که با شور و نشاط جوانان همراه بود، به ۱۶ زوج سفر زیارتی مشهد مقدس و به ۶ زوج دیگر سفر زیارتی کربلا اهدا گردید.

طاهری‌پورفرد با اشاره به برگزاری پذیرایی از مهمانان شامل شیرینی، میوه و ناهار، خاطرنشان کرد: بانی اصلی این برنامه اداره ورزش و جوانان شهرستان و باشگاه‌داران ورزشی بودند.

رئیس اداره ورزش و جوانان پیشوا ضمن قدردانی از همکاری فرمانداری پیشوا و بخشداری مرکزی از بخشداری جلیل‌آباد، نیز در برگزاری این مراسم تقدیر کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این طرح در سال آینده با قدرت و گستردگی بیشتری برگزار شود.

کد خبر 6632134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ژیلا ساعی FR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خدا خیر بده به برگزارکنندگان این طرح و کاش این حرکت در کل کشور گسترش پیدا کنه 🙏💐

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها