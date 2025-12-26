۱۲ هزار پرونده در دادگاه «صلح» بروجرد مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از مجتمع دادگاه صلح شهرستان بروجرد با اشاره به اهمیت دادگاههای صلح در تسهیل دسترسی مردم به عدالت، اظهار داشت: دادگاه صلح بروجرد با بهرهمندی از شش شعبه فعال، توانسته است نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها ایفا کند.
وی گفت: بر اساس آمار رسمی، در طول ۹ ماهه سال جاری، چهارهزار و ۸۶۳ پرونده جدید به این مجتمع وارد شده و در مقابل، ۱۲ هزار و ۳۲۱ فقره پرونده، معادل ۲۵۳ درصد پروندههای وارده به نتیجه رسیده و مختومه شده است. این آمار نشاندهنده تلاش چشمگیر قضات و کارکنان این مجموعه در راستای خدمترسانی به مردم است.
رئیسکل دادگستری لرستان، همچنین به موضوع شفافسازی در انتخاب کارشناسان اشاره کرد و گفت: از اقدامات مهم این مجتمع، اجرای فرایند کارشناسی از طریق قرعهکشی است که در حال حاضر با تحقق ۸۷ درصدی، سبب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به روند دادرسی شده است.
حجتالاسلام شهواری با تقدیر از تلاشهای قضات و کارکنان دادگاه صلح بروجرد، تصریح کرد: هدف اصلی دستگاه قضائی، خدمترسانی بیمنت و تحقق عدالت در کوتاهترین زمان ممکن است. عملکرد مطلوب این مجتمع نمونهای از گامهای مؤثر همکاران ما در این مسیر است.
وی با اشاره بهضرورت تداوم روند فعلی، بر برنامهریزی دقیق برای ارتقای کیفیت رسیدگیها، بهکارگیری ظرفیتهای فناوری نوین و تقویت نظام نظارتی تأکید کرد و گفت: دادگستری لرستان با جدیت مسیر عدالتمحوری را دنبال میکند و دادگاه صلح بروجرد تلاشی خوبی در این زمینه به عملآورده است.
