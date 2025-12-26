  1. استانها
شروع فعالیت مدارس سقز و زیویه با یک ساعت تأخیر

سقز- به‌دنبال برودت هوا و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، زمان شروع به کار مدارس شهرستان سقز و منطقه زیویه در تمامی مقاطع تحصیلی، فردا شنبه با یک ساعت تأخیر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه صادره، به علت کاهش دما و برودت هوا، مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در سطح شهر و روستاهای شهرستان سقز و همچنین منطقه زیویه، فردا شنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۴، با یک ساعت تأخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

طبق این اطلاعیه، شروع به کار مدارس از ساعت ۹ صبح خواهد بود و این تصمیم شامل کلیه مدارس دولتی و غیردولتی در مناطق یادشده می‌شود.

همچنین تأکید شده است که امتحانات دانش‌آموزان مطابق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار خواهد شد و تغییری در زمان برگزاری آزمون‌ها ایجاد نخواهد شد.

