  1. استانها
  2. خوزستان
۶ دی ۱۴۰۴، ۷:۳۳

۱۵۰۰ خدمت رایگان در اردوی جهادی به مردم اهواز ارائه شد

۱۵۰۰ خدمت رایگان در اردوی جهادی به مردم اهواز ارائه شد

اهواز - مسئول تیپ جهادی بسیج مستضعفین خوزستان از برگزاری پانزدهمین اردوی جهادی این تیپ در منطقه کوی مدرس شهرستان اهواز به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

موسی خنافره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اردو به مناسبت آغاز ماه رجب و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در روزهای چهارم و پنجم دی‌ماه برگزار شد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ خدمت رایگان به مردم ارائه شد.»

وی افزود: خدمات ارائه‌شده شامل دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، داخلی، زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، مامایی، ایزوتراپی و توانبخشی بود. همچنین برای افراد نیازمند عینک رایگان و داروی رایگان در نظر گرفته شد.

خنافره با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در اجرای این برنامه گفت: این اردو با مشارکت دفتر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، پایگاه بسیج شهید مدرس حوزه هشت شهری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشکده علوم پزشکی چمران برگزار شد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این اردوها کاهش مشکلات درمانی اقشار محروم و ارائه خدمات تخصصی رایگان در مناطق کم‌برخوردار استان است.

کد خبر 6702847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها