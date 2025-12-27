۱۵۰۰ خدمت رایگان در اردوی جهادی به مردم اهواز ارائه شد

موسی خنافره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اردو به مناسبت آغاز ماه رجب و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در روزهای چهارم و پنجم دی‌ماه برگزار شد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ خدمت رایگان به مردم ارائه شد.»

وی افزود: خدمات ارائه‌شده شامل دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، داخلی، زنان و زایمان، آزمایش پاپ اسمیر، مامایی، ایزوتراپی و توانبخشی بود. همچنین برای افراد نیازمند عینک رایگان و داروی رایگان در نظر گرفته شد.

خنافره با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در اجرای این برنامه گفت: این اردو با مشارکت دفتر نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، پایگاه بسیج شهید مدرس حوزه هشت شهری، دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشکده علوم پزشکی چمران برگزار شد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این اردوها کاهش مشکلات درمانی اقشار محروم و ارائه خدمات تخصصی رایگان در مناطق کم‌برخوردار استان است.