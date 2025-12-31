هوای مازندران صاف تا نیمه ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی مازندران، آسمان استان امروز و فردا عمدتاً صاف تا نیمهابری است و در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق بهویژه نواحی کوهستانی، افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین در ارتفاعات استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید خواهد بود که میتواند موجب کاهش دید و ناپایداریهای موقتی شود. این شرایط جوی ممکن است در مناطق مرتفع با خنکتر شدن هوا همراه باشد.
هواشناسی مازندران از شهروندان، بهویژه کوهنوردان و مسافران ارتفاعات خواست ضمن توجه به توصیههای ایمنی، آخرین پیشبینیهای جوی را پیش از انجام فعالیتهای کوهستانی دنبال کنند.
