  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۵

هوای مازندران صاف تا نیمه ابری است

هوای مازندران صاف تا نیمه ابری است

ساری - وضعیت جوی مازندران در روز چهارشنبه صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی مازندران، آسمان استان امروز و فردا عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری است و در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق به‌ویژه نواحی کوهستانی، افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ارتفاعات استان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید خواهد بود که می‌تواند موجب کاهش دید و ناپایداری‌های موقتی شود. این شرایط جوی ممکن است در مناطق مرتفع با خنک‌تر شدن هوا همراه باشد.

هواشناسی مازندران از شهروندان، به‌ویژه کوهنوردان و مسافران ارتفاعات خواست ضمن توجه به توصیه‌های ایمنی، آخرین پیش‌بینی‌های جوی را پیش از انجام فعالیت‌های کوهستانی دنبال کنند.

کد خبر 6708167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها