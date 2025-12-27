به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی صبح شنبه در دیدار اعضای ستاد شعبانیه شهر دوراهک، با تأکید بر اهمیت ماه شعبان بهعنوان مقدمه ورود به ضیافت الهی، اظهار کرد: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری در معرض جنگ شناختی، رسانهای و ترکیبی دشمن قرار دارد و مقابله با این تهدید، نیازمند هوشیاری فرهنگی، تبیین معارف دینی و آرایش جنگی متناسب با برنامه دشمن است.
وی با تجلیل از پیشکسوتان و خادمان سالهای گذشته ستاد شعبانیه، از جمله مرحوم حاج عباس شاکریان، حجتالاسلام شاکری و مرحوم آزاده و جانباز حاج حسن دوراهکی و دیگر فعالان فرهنگی، افزود: این سنت حسنه که روزی با امکانات محدود آغاز شد، امروز به حرکتی گسترده و اثرگذار تبدیل شده و بیتردید برای بانیان و خادمان آن باقیات صالحات خواهد بود.
حسینی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) درباره زودگذر بودن فرصتها، افزود: فرصتهای معنوی همچون ابرهای آسمان بهسرعت میگذرند و اگر انسان از ماههای رجب و شعبان برای خودسازی استفاده نکند، از برکات عظیم ماه رمضان محروم خواهد شد؛ ماهی که نفس کشیدن در آن تسبیح، خواب عبادت و دعاها مستجاب است.
وی با تأکید بر نقش امید در حرکت انسان به سوی خیر، تصریح کرد: روزهداری، عبادت، اعمال لیلةالرغائب و ارتباط با خدا در این ماهها زمینهساز حضور شایسته در ضیافت الهی است و آثار عمیق فردی و اجتماعی به همراه دارد.
اطعام لازم است، اما کافی نیست
امام جمعه دیر با بیان اینکه اطعام و برگزاری مراسم نیمه شعبان اقدامی ارزشمند است اما بهتنهایی کفایت نمیکند، خاطرنشان کرد: امروز در کنار این اقدامات، نیازمند فرهنگسازی عمیق در حوزه مهدویت هستیم؛ نسلی که در معرض تهاجم فکری و رسانهای دشمن قرار دارد، نیازمند آگاهی، پاسخ به شبهات و تبیین مستمر معارف دینی است.
وی پیشنهاد داد: مراسم نیمه شعبان باید پیوست فرهنگی داشته باشد و در کنار اطعام، محتوای معرفتی، احادیث، پاسخ به شبهات و آموزههای مهدوی به مخاطبان ارائه شود تا اثر این برنامهها ماندگار باشد.
جنگ شناختی دشمن و هشدار رهبری
امام جمعه دیر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، گفت: دشمن اگرچه در جنگ نظامی شکست خورده، اما امروز تمرکز خود را بر جنگ شناختی و تسخیر افکار عمومی گذاشته است و اگر ذهن یک ملت تسخیر شود، دیگر نیازی به حمله نظامی نخواهد بود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که فعالان فرهنگی نباید صرفاً در موضع دفاع باشند، بلکه باید با شناخت دقیق نقشه دشمن، نقاط ضعف او را هدف قرار دهند و آرایش جنگی متناسب با برنامههای دشمن اتخاذ کنند.
امام جمعه دیر با انتقاد از برخی اظهارات انحرافی در فضای رسانهای، تصریح کرد: توهین و تشکیک در مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) و تحریف واقعیت شهادت امام جواد (ع)، عبور آشکار از خطوط قرمز اعتقادی شیعه و همصدایی ناخواسته با جریانهای معاند و وهابی است.
وی افزود: کسی که بهجای دفاع از اهلبیت (ع)، زبان به توجیه ظلم و مقصر جلوه دادن معصوم میگشاید، عملاً در زمین جنگ شناختی دشمن بازی میکند و به باورهای دینی مردم آسیب میزند.
حجاب؛ خط قرمز هویتی جامعه اسلامی
امام جمعه دیر با اشاره به مواضع رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و برخی رفتارهای هنجارشکنانه در رویدادهایی مانند ماراتن کیش، تأکید کرد: عادیسازی بیحجابی و معرفی آن بهعنوان دستاورد یا کرامت، تضعیف آشکار هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی و همراستا با اهداف دشمن است.
وی ادامه داد: کوچکنمایی ناهنجاریهای اجتماعی و تقابلسازی میان مشکلات اقتصادی مردم و ارزشهایی چون حجاب، بخشی از پروژه جنگ شناختی است که هدف آن زدودن خطوط قرمز اعتقادی از جامعه است.
معیشت مردم مهم است، اما نباید ابزار شود
امام جمعه دیر با تأکید بر لزوم رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: بیتوجهی به معیشت مردم آسیبزاست، اما نباید این مسائل بهانهای برای عبور از ارزشهای دینی و انقلابی یا قرار دادن مردم در مقابل نظام و رهبری شود.
وی هشدار داد: استفاده ابزاری از نقش مردم و القای این تصور که مطالبات اقتصادی در تقابل با ارزشهای دینی قرار دارد، از شگردهای خطرناک دشمن در جنگ ترکیبی است.
امام جمعه دیر در پایان با تأکید بر ضرورت فعالیت مستمر فرهنگی در طول سال، اظهار داشت: انتظار واقعی، محدود به چند روز و یک مراسم نیست؛ بلکه نیازمند برنامهریزی، استمرار و کار تشکیلاتی در حوزه فرهنگ مهدویت است.
