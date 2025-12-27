مهدی مجیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه کمربندی دورود، اظهار داشت: یک لاین از این پروژه تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
یک لاین از کمربندی دورود تا پایان امسال افتتاح میشود
وی با بیان اینکه این لاین که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد، ۱۴ کیلومتر است، عنوان کرد: این پروژه چندین سال متوقف بوده که برخی از مشکلات بر سر راه این پروژه از جمله معارضین ملکی، معارضین تأسیساتی و… آن رفع شده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه با اشاره به پروژه راهسازی الیگودرز - داران، افزود: این پروژه که ۱۳.۵ کیلومتر بوده، آماده افتتاح است.
مجیدی، بیان داشت: این پروژه نیز دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
بهرهبرداری از ۱۲.۵ کیلومتر از جاده پلدختر - خرمآباد
وی همچنین به پروژه راهسازی ازنا - شازند اشاره کرد و گفت: ۹.۲ کیلومتر از این پروژه در حوزه استان لرستان بوده که به اتمام رسیده، تعهد استان مرکزی برای ادامه این پروژه باقیمانده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به قطعه یک مهر پلدختر - خرمآباد، بیان داشت: این قطعه از محور ۱۲.۵ کیلومتر بوده که تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مجیدی، تصریح کرد: با بهرهبرداری از پروژههای راهسازی حوزه زیرساخت استان مجموعه ۵۰ کیلومتر به راههای استان اضافه میشود.
وی همچنین در ادامه به پروژه راهسازی دهلیز - نهاوند اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز ۱۰ کیلومتر بوده، لایه آخر آسفالت آن باقیمانده و فعلاً بهصورت آزمایشی زیر بار ترافیک رفته است.
۷۰ کیلومتر جاده در لرستان افتتاح میشود
معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین پروژه پلیسراه الشتر - فیروزآباد را یکی دیگر از پروژهها عنوان کرد و گفت: این پروژه نیز هفت کیلومتر بوده که تکمیل و بهصورت آزمایشی زیر بار ترافیک رفته است. هنوز بهصورت رسمی افتتاح نشده است.
مجیدی، افزود: پروژه راهسازی کوهدشت - «زانوگه» به طول ۴.۵ کیلومتر زیر بار ترافیک رفته و ادامه آن هم در حال انجام است.
وی افزود: در حوزه راه و شهرسازی نیز ۲۱.۵ کیلومتر راه در استان امسال به بهرهبرداری میرسد.
معاون عمرانی استانداری لرستان، بیان داشت: در مجموع بیش از ۷۰ کیلومتر راه در استان لرستان تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
