ثبت ۷۲۰۰ تصادف خسارتی در تهران؛ عدم رعایت فاصله طولی عامل اصلی حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت رعایت فاصله طولی میان خودروها اعلام کرد: بی‌توجهی به این اصل مهم رانندگی، عامل اصلی بروز تصادفات زنجیره‌ای و حوادث ناگوار در معابر پایتخت است.

سرهنگ علی‌اصغر شریفی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۷۲۰۰ فقره تصادف خسارتی، ۳۵۲ فقره تصادف جرحی و سه فقره تصادف فوتی در صحنه به دلیل عدم رعایت فاصله طولی در تهران به ثبت رسیده است، افزود: اگر رانندگان فاصله ایمن را رعایت می‌کردند، بخش قابل توجهی از این حوادث رخ نمی‌داد.

وی عوامل مؤثر در بروز تصادفات زنجیره‌ای را در سه دسته عوامل انسانی، وسیله نقلیه و شرایط محیطی و جاده‌ای تشریح کرد و گفت: در حوزه عوامل انسانی، درک خطر و آگاهی راننده از شرایط پیش‌رو، نقش اساسی دارد و رعایت فاصله طولی مهم‌ترین مؤلفه پیشگیری از تصادفات است.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، پرخاشگری، عجله در رانندگی، ریسک‌پذیری بالا و اعتماد به نفس کاذب را از جمله ویژگی‌های شخصیتی مؤثر در بروز تصادفات عنوان کرد و ادامه داد: خستگی، خواب‌آلودگی، استرس و مصرف برخی داروها نیز می‌تواند توانایی راننده در تشخیص فاصله ایمن را کاهش دهد. بر همین اساس توصیه می‌شود رانندگان در مسیرهای طولانی، هر دو ساعت توقف و استراحت کوتاه داشته باشند.

سرهنگ شریفی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل مربوط به وسیله نقلیه اشاره کرد و گفت: نقص فنی در سیستم ترمز و تجهیزات ایمنی خودرو، نقش مهمی در وقوع حوادث رانندگی دارد. همچنین خودروهای سنگین به دلیل زمان توقف بیشتر، نیازمند رعایت فاصله طولی بیشتری هستند. وضعیت تایرها نیز اهمیت بالایی دارد، چرا که تایرهای فرسوده در شرایط بارندگی می‌توانند حتی با رعایت فاصله، موجب لغزش خودرو شوند.

وی با اشاره به عوامل محیطی و جاده‌ای افزود: شرایط آب‌وهوایی مانند بارندگی، برف، یخ‌زدگی و مه، همچنین ویژگی‌های راه نظیر شیب‌ها، پیچ‌ها، نقاط با دید محدود و کیفیت آسفالت، ضرورت رعایت فاصله طولی را دوچندان می‌کند.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط عادی و هوای خشک، فاصله طولی باید حداقل دو ثانیه باشد، این فاصله در زمان بارندگی به چهار ثانیه و در شرایط برفی و لغزنده به بیش از شش ثانیه افزایش می‌یابد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به تصادفات زنجیره‌ای و حوادث جبران‌ناپذیر شود.