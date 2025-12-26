ترافیک سنگین ۳ ساعته در گردنه سربیژن جیرفت؛ تلاش پلیس برای کنترل محور

سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، جمعه شب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز به دلیل حجم بسیار زیاد و غیرقابل تصور وسایل نقلیه در گردنه سر بیژن، شاهد ترافیک سنگینی در این محور کوهستانی بودیم و از ساعات ابتدایی پلیس راه با به‌کارگیری صد درصد توان خودرویی در این محور مستقر شد و هم زمان رصد سایر محورهای مواصلاتی جنوب کرمان نیز در دستور کار قرار داشت.

وی با بیان اینکه طی امروز ۴۶ واحد گشتی پلیس راه در سراسر جنوب استان کرمان فعال بوده‌اند، افزود: تمهیدات ترافیکی از قبل اندیشیده شده بود و نیروهای پلیس با آمادگی کامل در محل حضور داشتند، اما حجم بالای تردد فراتر از پیش‌بینی ها بود.

فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان مشکلات زیرساختی محور را از دلایل اصلی ایجاد ترافیک عنوان کرد و گفت: کم عرض بودن مسیر کوهستانی بودن گردنه سر بیژن و همچنین نبود پارکینگ مناسب در این محدوده باعث شد تا با توقف برخی خودروها در حاشیه و حتی سد راه ترافیک به‌صورت مقطعی قفل شود.

جهانشاهی، تصریح کرد: با توجه به شدت شلوغی و برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، پلیس ناچار شد این محور را به صورت مقطعی یک طرفه کند، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد عدم همکاری لازم از سوی رانندگان بودیم که همین موضوع روند مدیریت ترافیک را با اختلال مواجه کرد.

وی با تأکید بر تلاش بی‌وقفه مأموران پلیس راه خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکلات، پلیس با تمام توان خود برای ایجاد آرامش، تسهیل عبور و مرور و تأمین ایمنی شهروندان در صحنه حضور داشت و در نهایت موفق شد شرایط را کنترل کند.

فرمانده پلیس راه جنوب کرمان در پایان گفت: پس از حدود سه ساعت ترافیک سنگین مسیر به طور کامل بازگشایی شد و هم اکنون ترافیک در این محور روان است و جاده مجدداً دو طرفه شده و مشکل برطرف شده است.

فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان با اشاره به ترکیب مسافران عبوری در این محور گفت: بخش قابل توجهی از این حجم سنگین تردد مربوط به مسافرانی بود که از استان هرمزگان در حال عبور از این محور بودند که همین موضوع موجب افزایش ناگهانی بار ترافیکی در گردنه سربیژن شد.

وی از مردم و رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پرهیز از توقف‌های غیرضروری و همکاری با عوامل پلیس از بروز چنین مشکلاتی در محورهای پرتردد جلوگیری کنند.